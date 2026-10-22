Το μήνυμα του προέδρου της ΚΑΕ Περιστέρι για τα 55 χρόνια του συλλόγου

Η ΚΑΕ Περιστέρι γιόρτασε στις 22 Οκτωβρίου 2026 τα 55 χρόνια από την ίδρυσή της, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Πάνο Βασιλάρα, να απευθύνει ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους και την ευρύτερη κυανοκίτρινη οικογένεια. Το μήνυμα αυτό αποτελεί ένα κάλεσμα στον κόσμο των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης» για τη γιορτή της πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αγώνα με το Μαρούσι. Ο κ. Βασιλάρας αναφέρθηκε στην πλούσια ιστορία της ομάδας, τιμώντας όσους συνέβαλαν στην πορεία της και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχειας και του οράματος.

Η ιστορική διαδρομή από την ίδρυση

Η ιστορία του Περιστερίου ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 1971, όταν μια ομάδα νέων ανθρώπων, με βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό και πίστη στον τόπο τους, έθεσε τα θεμέλια για κάτι που έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ. Ξεκινώντας από το χωμάτινο γήπεδο της Πρόνοιας και το ανοιχτό του Άι-Γιώργη στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου ένα ιστορικό δέντρο βρισκόταν σχεδόν μέσα στις γραμμές του γηπέδου, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της διαδρομής που ξεκινούσε.

Από εκείνα τα πρώτα βήματα, η ομάδα του Περιστερίου κατάφερε να αλλάξει τον χάρτη του ελληνικού μπάσκετ και να κάνει το όνομα της πόλης γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Η πορεία αυτή χαρακτηρίστηκε από πάθος, αυταπάρνηση και μια διαρκή προσπάθεια για την υπέρβαση των δυσκολιών, οδηγώντας τον σύλλογο σε σημαντικές επιτυχίες και αναγνώριση.

Πενήντα πέντε χρόνια επιτυχιών και προκλήσεων

Τα πενήντα πέντε αυτά χρόνια είναι γεμάτα από ανόδους, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και συγκλονιστικές στιγμές. Το Περιστέρι έδωσε ιστορικές μάχες στην κορυφαία σκηνή της Ευρωλίγκας και πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη πορεία που το οδήγησε μέχρι το Final Four του Basketball Champions League. Παράλληλα, ο σύλλογος αντιμετώπισε και δύσκολες στιγμές, από τις οποίες όμως βγήκε πάντα πιο δυνατός, χάρη στην αφοσίωση και την επιμονή όλων των συντελεστών του.

Σε αυτή την πορεία, το Περιστέρι δεν δημιούργησε απλώς μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ. Δημιούργησε ένα πρότυπο οργάνωσης και αθλητικής διαπαιδαγώγησης, αναδεικνύοντας γενιές αθλητών και πρωταθλητών μέσα από τα σπλάχνα του. Έγινε η περήφανη φωνή και η ταυτότητα της Δυτικής Αθήνας, εκπροσωπώντας την με τιμή σε κάθε αγώνα και διοργάνωση.

Οι άνθρωποι πίσω από τη χρυσή διαδρομή

Πίσω από κάθε σελίδα αυτής της χρυσής διαδρομής βρίσκονται οι άνθρωποι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του συλλόγου. Αυτοί είναι τα ιδρυτικά μέλη, που τόλμησαν να ονειρευτούν και να δράσουν κόντρα στις δυσκολίες της εποχής. Είναι οι προπονητές, οι αθλητές, οι εργαζόμενοι, οι χορηγοί και οι τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, οι οποίοι στέκονται σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό της ομάδας σε κάθε βήμα της πορείας της.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε εκείνους που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, αλλά φώτισαν τον δρόμο του Περιστερίου. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ αναφέρθηκε στον οραματιστή Πλούταρχο Βυλλιώτη, στον πρώτο πρόεδρο Σούλη Αποστολόπουλο, στον Θόδωρο Γολεμάτη, καθώς και στους αιώνιους ήρωες του παρκέ, τον Νίκο Φάσουρα και τον Αλφόνσο Φορντ. Μαζί με τόσους άλλους που έφυγαν νωρίς, αυτοί οι άνθρωποι θα αποτελούν για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής του συλλόγου.

Ο ρόλος των φιλάθλων και το κάλεσμα του προέδρου

Η ιστορία του Περιστερίου δεν θα είχε γραφτεί χωρίς την αμέριστη υποστήριξη των φιλάθλων του. Οι φίλαθλοι ακολουθούσαν πιστά την ομάδα από τα ανοιχτά τσιμεντένια γήπεδα και τις χαμηλότερες κατηγορίες, μέχρι τις πιο λαμπερές ευρωπαϊκές αρένες. Ο πρόεδρος Πάνος Βασιλάρας εξέφρασε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την ανιδιοτελή πίστη και την αφοσίωσή τους, οι οποίες κράτησαν τον σύλλογο όρθιο στις δύσκολες στιγμές και τον οδήγησαν στις μεγαλύτερες κορυφές.

Αυτή η σπουδαία κληρονομιά, όπως τόνισε ο κ. Βασιλάρας, δεν μένει στάσιμη, αλλά ανανεώνεται καθημερινά. Πέρυσι το καλοκαίρι, η διοίκηση έλαβε μια τολμηρή απόφαση: να γυρίσει σελίδα και να χτίσει κάτι αυθεντικό, γεμάτο υγεία και όραμα. Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα, με στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία και να τιμήσει την ιστορία του συλλόγου. Ο πρόεδρος κάλεσε τους φιλάθλους να δώσουν το «παρών» στη γιορτή της πόλης, στον αγώνα με το Μαρούσι, για να τιμήσουν μαζί τα 55 χρόνια του Περιστερίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta