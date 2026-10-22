Ένα ματς του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του σκανδάλου των στημένων αγώνων που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ. Η αναμέτρηση διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, ανάμεσα στην Αναγέννηση Πάτρας και το Ελληνικό Κολέγιο. Γονείς των μαθητών-αθλητών της ομάδας που, όπως καταγγέλλουν, δεν της επετράπη να πάρει τη νίκη, μίλησαν για τα όσα έλαβαν χώρα.

Οι καταγγελίες των γονέων για τον αγώνα

Ορισμένοι γονείς των μαθητών-παικτών, μιλώντας στο Mega, στάθηκαν στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ένας εκ των γονέων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξαν αδικίες και όλα φαίνονται στις βολές», υπογραμμίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια που επικράτησε.

Οι γονείς περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατούσε στις κερκίδες, δηλώνοντας πως ήταν «εξαγριωμένοι» από την εξέλιξη του αγώνα. Μάλιστα, έγινε λόγος για περιστατικό όπου «ένας διαιτητής κινήθηκε απειλητικά σε μαθητή - αθλητή», γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις.

«Ο διαιτητής ήταν μιλημένος»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών τους, ένας γονέας άλλου παιδιού εξέφρασε την πικρία του, λέγοντας ότι «ο γιος μου ήταν φαρμακωμένος». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το κλίμα απογοήτευσης που βίωσαν οι νεαροί αθλητές μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ίδιος γονέας προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη διαιτησία, τονίζοντας: «Αποδεικνύεται ότι ο διαιτητής όχι μόνο ήταν καλός, ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν και μιλημένος». Για να ενισχύσει την άποψή του, ο γονέας έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Προμηθέα, αναφέροντας πώς «ανέβηκε ο Προμηθέας και αντί να παίζει στο νότιο όμιλο, έπαιζε στον βόρειο», καθώς και το πώς «μετά από την Α2 ανέβηκε στην Α1», υπονοώντας παρόμοιες αμφιλεγόμενες καταστάσεις στον χώρο του μπάσκετ.

Η απογοήτευση των νεαρών αθλητών

Οι γονείς μετέφεραν και την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών τους, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τα γεγονότα. Όπως ανέφεραν, ο προπονητής τους είχε δώσει οδηγίες να μην αντιδρούν στις αποφάσεις του διαιτητή. Συγκεκριμένα, «ο προπονητής μας έλεγε να μη μιλάμε στον διαιτητή ότι απόφαση και να πάρει», γεγονός που ενδεχομένως να αύξησε την αίσθηση αδικίας στους νεαρούς παίκτες.

Η απογοήτευση ήταν τόσο μεγάλη που, σύμφωνα με τους γονείς, «κάποια παιδιά είχαν τέτοια απογοήτευση που ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό». Η εικόνα των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θλιβερή, καθώς, όπως περιγράφηκε, «πικραμένα, έκλαιγαν τα παιδιά». Οι γονείς χαρακτήρισαν την όλη κατάσταση με τη λέξη «αλητεία», εκφράζοντας έτσι την οργή τους για τα όσα συνέβησαν.

Το «ηθικό δίδαγμα» της υπόθεσης

Οι γονείς αναφέρθηκαν και στις ευρύτερες συνέπειες των γεγονότων, κάνοντας λόγο για ένα «μεγάλο ηθικό δίδαγμα όλο αυτό». Για τα δικά τους παιδιά, η εμπειρία ήταν σκληρή, καθώς «είδαν ότι υπάρχει κάποιος που αποφασίζει για εσάς», κάτι που τους έκανε να αμφισβητήσουν την αξία του αθλητισμού.

Παράλληλα, εξέφρασαν την άποψη ότι και τα παιδιά της Αναγέννησης, της αντίπαλης ομάδας, «έμαθαν να έχουν “πλάτη”». Ωστόσο, οι γονείς τόνισαν πως αυτή η κατάσταση «δεν θα γίνεται πάντα», υπονοώντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να συνεχίζονται επ' αόριστον και ότι η αλήθεια κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta