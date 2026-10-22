Ο Ντράγκαν Σάκοτα προανήγγειλε δραστικές αλλαγές στην ΑΕΚ μετά την ήττα από την Αντβέρπ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΕΚ, προέβη σε μία μακροσκελή δήλωση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας μετά την ήττα από την Αντβέρπ. Ο Σάκοτα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας και προανήγγειλε δραστικές και στοχευμένες αλλαγές. Τόνισε πως έγιναν λάθη στον σχεδιασμό και πως η ομάδα βρίσκεται μακριά από τη φιλοσοφία του, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς δεν είναι πάνω από το σωματείο.

Η απογοήτευση μετά την ήττα από την Αντβέρπ

Η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα ήρθε ως απάντηση στην ήττα της ΑΕΚ από την Αντβέρπ, με σκορ 103-76, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στη SUNEL Arena. Ο προπονητής χαρακτήρισε την ήττα ντροπιαστική και εξέφρασε την υποχρέωσή του να απευθυνθεί στον κόσμο της ομάδας. Αναγνώρισε ότι οι φίλαθλοι διαμαρτύρονται δικαιολογημένα, καθώς τους έχει στενοχωρήσει η τρέχουσα εικόνα της ΑΕΚ.

Ο Σάκοτα υπογράμμισε ότι η παρούσα κατάσταση δεν αντικατοπτρίζει την ΑΕΚ που επιθυμεί ο κόσμος και η ίδια η ομάδα. Θύμισε τις δύο επιτυχημένες προηγούμενες περιόδους, κατά τις οποίες όλοι μαζί χάρηκαν όμορφες στιγμές, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τροπαίου στο BCL. Ωστόσο, όπως επισήμανε, είναι πλέον προφανές ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Λάθη στον σχεδιασμό και η ανάγκη για χημεία

Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη στον σχεδιασμό της ομάδας. Δεσμεύτηκε να διορθώσει αυτά τα λάθη, με στόχο να βρεθεί η απαιτούμενη χημεία που θα επιτρέψει στην ομάδα να παίξει καλό μπάσκετ. Αυτό το είδος μπάσκετ, όπως ανέφερε, χαρακτήριζε την ΑΕΚ τα προηγούμενα δύο χρόνια, περίοδο κατά την οποία η ομάδα ξεπερνούσε όλες τις δυσκολίες και ο κόσμος την αγκάλιαζε, χαιρόμενος με αυτό που έβλεπε.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε ότι η ομάδα βρίσκεται μακριά από την εικόνα που έχει ο ίδιος στο μυαλό του και μακριά από τη δική του φιλοσοφία. Ξεκαθάρισε πως όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα δικά του «θέλω» δεν έχει θέση στην ομάδα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεσή του να επιφέρει αλλαγές που θα ευθυγραμμίσουν την ομάδα με το όραμά του.

Δραστικές και στοχευμένες αλλαγές

Στο πλαίσιο των διορθωτικών κινήσεων, ο Σάκοτα προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές, όπως δήλωσε, θα είναι δραστικές και στοχευμένες. Η δέσμευση για τέτοιου είδους παρεμβάσεις δείχνει την αποφασιστικότητα του προπονητή να ανατρέψει την αρνητική πορεία και να επαναφέρει την ομάδα σε επιθυμητά επίπεδα απόδοσης.

Ο προπονητής της ΑΕΚ επανέλαβε ότι ο κόσμος έχει δίκιο στις απαιτήσεις του και στην ανησυχία του, κάτι που ο ίδιος κατανοεί πλήρως. Υπενθύμισε ότι πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, είχε δηλώσει ευθέως πως υπήρχαν υψηλές φιλοδοξίες, οι οποίες, όπως πρόσθεσε, παραμένουν υψηλές παρά την τρέχουσα κατάσταση.

Υψηλές φιλοδοξίες και μεταβατική περίοδος

Παρά την απογοητευτική εικόνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα υπογράμμισε ότι μία χρονιά δεν κρίνεται και δεν καταστρέφεται από τον Οκτώβριο, ούτε κατακτώνται στόχοι από αυτόν τον μήνα. Η δήλωσή του αυτή αποσκοπεί στο να τονίσει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για την αναστροφή της κατάστασης και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο Σάκοτα αναφέρθηκε επίσης σε μία μεταβατική περίοδο που διανύει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο αλλάζει, και εξέφρασε την αποφασιστικότητα της ΑΕΚ να είναι παρούσα και δυνατή στη νέα αυτή εποχή. Αντίστοιχα, σημείωσε ότι και το ελληνικό μπάσκετ διανύει μία μεταβατική περίοδο, με τις εξελίξεις να τρέχουν, και η ομάδα είναι αποφασισμένη να παραμείνει δυνατή και σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι κανένας δεν είναι πάνω από το Σωματείο, κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΚ, ούτε καν ο ίδιος, παρόλο που αποτελεί κομμάτι της.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta