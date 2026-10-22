Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι με έξι αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με έξι αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα για τον σημερινό αγώνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις, διατηρώντας ωστόσο τον Πένια κάτω από την εστία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 ώρα Ελλάδας και μεταδίδεται από το Magenta Sport 3.

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το «τριφύλλι». Ο Δανός προπονητής επιφύλαξε εκπλήξεις στις επιλογές του, ειδικά στην αμυντική γραμμή και τη μεσαία γραμμή, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για φρεσκάδα και διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ διατήρησε τον Πένια στη θέση του τερματοφύλακα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Ισπανό πορτιέρο. Ωστόσο, οι αλλαγές ξεκίνησαν από την τετράδα της άμυνας, όπου υπήρξαν τρεις παρεμβάσεις, ενώ και στη μεσαία γραμμή και την επίθεση καταγράφηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Αλλαγές στην αμυντική γραμμή

Στην οπισθοφυλακή, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να τοποθετήσει τον Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας, δημιουργώντας ένα νέο δίδυμο στόπερ. Στις πτέρυγες της άμυνας, ο Τσάπρας ανέλαβε τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, ενώ ο Κυριακόπουλος επανήλθε στην αρχική ενδεκάδα, καλύπτοντας το αριστερό άκρο.

Αυτές οι αλλαγές στην τετράδα της άμυνας δείχνουν την πρόθεση του Δανού τεχνικού να δώσει ευκαιρίες σε διαφορετικούς παίκτες και να δοκιμάσει νέους συνδυασμούς ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Η μεσαία γραμμή και η επίθεση

Στον χώρο του κέντρου, ο Καμαρά επανήλθε στη θέση του, αποτελώντας ένα από τα βασικά γρανάζια της μεσαίας γραμμής. Δίπλα του, ο Λούζα συμπληρώνει το δίδυμο των κεντρικών χαφ, αναλαμβάνοντας ρόλο στον άξονα. Αυτή η επιλογή στοχεύει στην ενίσχυση της συνοχής και της δημιουργίας στο κέντρο του γηπέδου.

Στην επίθεση, ο Νίστρουπ επέλεξε τον Ταμπόρδα να αγωνιστεί στα «φτερά» από τη δεξιά πλευρά, ενώ ο Αντίνο τοποθετήθηκε στην αριστερή πτέρυγα. Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, ο Τεττέη αναμένεται να αγωνιστεί δίπλα στον Ντέσερς. Μένει να φανεί στην πράξη αν η διάταξη θα είναι ένα 4-2-3-1, όπως υποδεικνύεται από το εικαστικό της ΠΑΕ, ή ένα 4-4-2, ανάλογα με τις κινήσεις των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες του πάγκου

Στον πάγκο των αναπληρωματικών για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι βρίσκονται οι εξής παίκτες: Κότσαρης, Γείτοντας, Καλάμπρια, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Νεμπής, Ραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία. Αυτοί οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Η παρουσία αυτών των επιλογών στον πάγκο δίνει τη δυνατότητα στον Τζέικομπ Νίστρουπ να προχωρήσει σε αλλαγές τακτικής ή να φρεσκάρει την ομάδα, ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Καζακστάν.

Η πρώτη ενδεκάδα στο Καζακστάν

Η σημερινή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού έχει και ένα ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την πρώτη ενδεκάδα του «τριφυλλιού» που αγωνίζεται ποτέ στο Καζακστάν. Αυτό το γεγονός προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην αναμέτρηση, καθώς οι «πράσινοι» γράφουν ιστορία με τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη χώρα.

Η σύνθεση της ομάδας, όπως ανακοινώθηκε, είναι η εξής: Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta