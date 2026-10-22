Η κατάθεση διαιτητή που εμπλέκει Μαυραγάνη και Λιόλιο για τον αγώνα Προμηθέας-Λαύριο

Μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάθεση από διαιτητή φέρνει στο προσκήνιο καταγγελίες για απόπειρα επηρεασμού της εξέλιξης του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Προμηθέα και Λαυρίου. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Πάτρα στις 7 Δεκεμβρίου 2019 και οι αναφορές στην κατάθεση εμπλέκουν τον Γ. Μαυραγάνη και τον Β. Λιόλιο. Η μαρτυρία, η οποία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για οδηγίες που δόθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο στην υπόθεση.

Ο ορισμός του διαιτητή και οι πρώτες οδηγίες

Η υπόθεση φέρεται να ξεκινά λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να ενημέρωσε τον διαιτητή ότι προσπαθούσε να εξασφαλίσει τον ορισμό του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας στην κατάθεσή του, «μου λέει ότι παλεύει να μ’ ορίσει στο ματς “Προμηθέας -Λαύριο”, που είναι στις 7/12/2019 στην Πάτρα».

Πράγματι, λίγο αργότερα, ο ορισμός του διαιτητή για τον αγώνα ήρθε. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 17:45. Στις 7 Δεκεμβρίου 2019, την ημέρα του αγώνα, και συγκεκριμένα στις 15:43, ο Μαυραγάνης έστειλε μήνυμα στον διαιτητή και στη συνέχεια πήγε στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο. Εκεί, ο Μαυραγάνης φέρεται να έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Μαυραγάνης είπε στον διαιτητή: «θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες». Ο διαιτητής απάντησε «ok». Αμέσως μόλις ο Μαυραγάνης αποχώρησε από το δωμάτιο, όπου είχε παραμείνει για περίπου τρία λεπτά, ο διαιτητής του έστειλε μήνυμα ζητώντας του να μεταφέρει στον «μεγάλο», εννοώντας τον Β. Λιόλιο, ότι αυτός «βάζει πλάτη».

Η εξέλιξη του αγώνα και οι ενδείξεις

Το παιχνίδι στο ημίχρονο βρήκε τον Προμηθέα να προηγείται με σκορ 46-29, επιβεβαιώνοντας τη ζητούμενη διαφορά. Στις 18:34, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα, ο Μαυραγάνης έστειλε εκ νέου μήνυμα στον διαιτητή. Ο μάρτυρας αναφέρει στην κατάθεσή του ότι δεν κατάλαβε τον λόγο για τον οποίο γίνονταν όλα αυτά.

Μια λεπτομέρεια που του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο διαιτητής περιγράφει ότι ο Προμηθέας, ξαφνικά, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε τέσσερις νεαρούς παίκτες της ακαδημίας του. Μετά από αυτή την κίνηση, η διαφορά στο σκορ άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 77-66 υπέρ του Προμηθέα.

Συζητήσεις στα αποδυτήρια και το χαμένο στοίχημα

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διαιτητής φέρεται να άκουσε συζητήσεις στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει στην κατάθεσή του, ακούστηκε ότι ένα πρόσωπο είχε παίξει στοίχημα για νίκη του Προμηθέα με διαφορά κάτω των 10 πόντων. Καθώς η τελική διαφορά ήταν 11 πόντοι (77-66), ο συγκεκριμένος στοιχηματισμός είχε χαθεί.

Ο μάρτυρας περιγράφει ότι το πρόσωπο αυτό ήταν φανερά εκνευρισμένο μετά το ματς. Ο διαιτητής, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, επέλεξε να μην του μιλήσει και αποχώρησε. Αυτά τα γεγονότα προσθέτουν ένα ακόμα επίπεδο στις καταγγελίες για απόπειρα χειραγώγησης του αποτελέσματος και της διακύμανσης του αγώνα.

Επικοινωνία μετά τον αγώνα και τα πειστήρια

Τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, ο διαιτητής έστειλε μήνυμα στον Μαυραγάνη, με σκοπό να δείξει ότι είχε ακολουθήσει τις οδηγίες που του δόθηκαν. Στο μήνυμα αυτό, ανέφερε ότι είχε μιλήσει τόσο με τον προπονητή του Προμηθέα όσο και με τον Β. Λιόλιο, εκφράζοντας μάλιστα τη χαρά του.

Σε μεταγενέστερη επικοινωνία, ο Μαυραγάνης φέρεται να είχε μια συζήτηση με τον διαιτητή, στην οποία του είπε: «Δύο μυστικά υπάρχουν… Το ένα είναι να σε ακούω και το άλλο να έχω υπομονή…». Ο διαιτητής απάντησε: «Το πρώτο το βρήκες… Το άλλο… Δε μιλάς…», με τον Μαυραγάνη να του υπενθυμίζει έτσι να μην μιλάει για τις ενέργειές τους.

Για όλα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας, έχουν προσκομιστεί ως πειστήρια τα μηνύματα SMS από το κινητό του τηλέφωνο, τα οποία δέχτηκε από τον Γ. Μαυραγάνη. Τα μηνύματα αυτά αποτελούν σημαντικά τεκμήρια στην υπόθεση.

Η ενημέρωση του Β. Λιόλιου

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα μηνύματα, αποκαλύπτεται περαιτέρω η εμπλοκή του Β. Λιόλιου. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Μαυραγάνης αναφέρει ότι πίνει καφέ με τον Λιόλιο και του στέλνει μάλιστα φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται οι δυο τους. Επιπλέον, μεταφέρει χαιρετίσματα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ και δίνουν ραντεβού για να συναντηθούν από κοντά στο Πανελλήνιο, πιθανότατα εννοώντας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Όλα αυτά τα κατατεθειμένα τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων, αποδεικνύουν ότι ο Β. Λιόλιος είχε πλήρη ενημέρωση για τις κινήσεις του Γ. Μαυραγάνη και τις φερόμενες προσπάθειες επηρεασμού του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki