Ο Ρίτσαρντ Σιάο παρακολούθησε το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έμεινε άναυδος με διαιτητική απόφαση

Στη δεύτερη αγωνιστική μέρα της νέας κανονικής περιόδου του NBA, ένα περιστατικό με διαιτητική απόφαση που δεν πάρθηκε προκάλεσε την έντονη έκπληξη του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο οποίος βρισκόταν στο Μαϊάμι για να παρακολουθήσει από κοντά το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έμεινε αποσβολωμένος με την εξέλιξη μιας φάσης. Η συγκεκριμένη στιγμή αφορούσε τον ΛαΜέλο Μπολ, σταρ της ομάδας από τη Μινεσότα, και μια εμφανή παράβαση βημάτων που δεν χρεώθηκε από τους διαιτητές, αφήνοντας τον κ. Σιάο με ένα «μίνι σοκ».

Το επίμαχο περιστατικό στο παρκέ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μαϊάμι Χιτ, όπου αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κόντρα στους Τίμπεργουλβς, σημειώθηκε μια φάση που τράβηξε την προσοχή των παρατηρητικών. Ο ΛαΜέλο Μπολ, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας από τη Μινεσότα, πήρε τη μπάλα και προχώρησε σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα έπρεπε να είχε θεωρηθεί παράβαση. Συγκεκριμένα, μετά την τελευταία του ντρίπλα, ο νεαρός σταρ έκανε πέντε, μπορεί και έξι, βήματα πριν σουτάρει ή πασάρει.

Οι κανονισμοί του μπάσκετ είναι σαφείς: ένας παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει το πολύ δύο βήματα μετά την ολοκλήρωση της ντρίμπλας του. Παρόλα αυτά, ο διαιτητής που ήταν επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της συγκεκριμένης φάσης δεν είδε την εμφανή παράβαση και δεν χρέωσε τα βήματα στον ΛαΜέλο Μπολ. Η φάση συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς καμία διακοπή ή υπόδειξη από την διαιτητική τριάδα, γεγονός που προκάλεσε την απορία σε όσους αντιλήφθηκαν την παράβαση.

Η έκπληξη του Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι γνωστός ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας του, βρέθηκε αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ήταν παρών στο γήπεδο των Χιτ στο Μαϊάμι, έχοντας ως βασικό σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του αγαπημένου του φίλου, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ντεμπούτο του για τη νέα σεζόν του NBA.

Η αντίδραση του κ. Σιάο στην επίμαχη φάση με τα εμφανή βήματα του Μπολ ήταν άμεση και φανερή. Όπως περιγράφεται, έμεινε αποσβολωμένος με την εξέλιξη του παιχνιδιού και βίωσε ένα «μίνι σοκ» από την παράλειψη της διαιτητικής απόφασης. Η έκφραση του προσώπου του μετά το περιστατικό ήταν χαρακτηριστική, δείχνοντας την έντονη έκπληξή του και την απορία του για την μη εφαρμογή των κανονισμών από τον διαιτητή.

Το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αγωνιστική εικόνα

Η δεύτερη αγωνιστική μέρα της νέας κανονικής περιόδου του NBA είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλάμβανε και το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ αγωνίστηκε με τους Μαϊάμι Χιτ στην αναμέτρηση εναντίον των Τίμπεργουλβς, της ομάδας του ΛαΜέλο Μπολ. Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε μεταβεί στο Μαϊάμι ειδικά για να παρακολουθήσει αυτό το σημαντικό παιχνίδι και την πρώτη εμφάνιση του φίλου του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παρά την παρουσία του κ. Σιάο και την προσμονή για το ντεμπούτο του «Greek Freak», το αποτέλεσμα του αγώνα δεν ήταν το επιθυμητό για την ομάδα του Αντετοκούνμπο. Οι Τίμπεργουλβς, που αναφέρονται ως «Λύκοι», κατάφεραν να επικρατήσουν, καταστρέφοντας ουσιαστικά το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης δεν έφυγε ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, πέραν του σοκ που βίωσε με τη διαιτητική φάση που δεν χρεώθηκε.

Η αντίθεση στις αντιδράσεις

Ενώ η διαιτητική παράλειψη στη φάση του ΛαΜέλο Μπολ προκάλεσε την έντονη αντίδραση και την έκπληξη του Ρίτσαρντ Σιάο, η γενικότερη στάση εντός του γηπέδου ήταν διαφορετική. Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, τόσο των παικτών που συμμετείχαν στον αγώνα όσο και των φιλάθλων που παρακολουθούσαν, δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το συγκεκριμένο περιστατικό. Φαίνεται πως η μη χρέωση των βημάτων πέρασε απαρατήρητη ή δεν θεωρήθηκε άξια ιδιαίτερης προσοχής από το ευρύ κοινό που παρακολουθούσε την αναμέτρηση.

Αυτή η διαφορά στην αντίληψη υπογραμμίζει την ιδιαίτερη παρατηρητικότητα και την προσήλωση στους κανονισμούς που επέδειξε ο Ρίτσαρντ Σιάο, σε αντίθεση με την πιο χαλαρή προσέγγιση που φάνηκε να υιοθετείται από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο. Η έκφραση του προσώπου του κ. Σιάο, όπως καταγράφηκε, ήταν η μόνη που πρόδιδε την έκπληξη και την απορία για την παράλειψη της διαιτητικής απόφασης, η οποία θα έπρεπε κανονικά να είχε ληφθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko