Ο Σαρλ Λεκλέρ για το μειονέκτημα της Ferrari έναντι των αντιπάλων της

Ο Σαρλ Λεκλέρ, οδηγός της Scuderia Ferrari, ανέδειξε ένα σημαντικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζει η ιταλική ομάδα έναντι των βασικών της ανταγωνιστών στην Formula 1. Σύμφωνα με τον Μονεγάσκο, αυτό το μειονέκτημα δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τριημέρων, ιδιαίτερα από τις ελεύθερες δοκιμές μέχρι τις κατατακτήριες. Ο Λεκλέρ υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στο στήσιμο ή την ισορροπία του μονοθεσίου, αλλά στην καθαρή, συνολική του απόδοση.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των κατατακτήριων

Η Scuderia Ferrari έχει παρουσιάσει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εντός του 2026, το οποίο έχει γίνει πλέον χαρακτηριστικό της πορείας της. Ενώ εμφανίζεται ανταγωνιστική κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, η εικόνα αυτή αλλάζει δραματικά όταν φτάνει η ώρα των κατατακτήριων δοκιμών. Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, η διαφορά από τις κορυφαίες ομάδες διευρύνεται αισθητά, αφήνοντας τη Ferrari πίσω.

Ο Σαρλ Λεκλέρ προσπάθησε να εξηγήσει αυτή την εξέλιξη, επισημαίνοντας τις τακτικές των αντιπάλων. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι ανταγωνιστές της Ferrari χρησιμοποιούν διαφορετικές ρυθμίσεις στη μονάδα ισχύος τους τις Παρασκευές, διατηρώντας ένα περιθώριο απόδοσης που το αξιοποιούν πλήρως στις κατατακτήριες δοκιμές. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε ιδιαίτερα καλοί τις Παρασκευές. Είμαστε, αλλά πιστεύω ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στις ρυθμίσεις των κινητήρων που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Όταν φτάνουμε στις κατατακτήριες, έχουν κάτι που εμείς δεν διαθέτουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μονεγάσκος οδηγός.

Νέο αεροδυναμικό πακέτο για το Grand Prix ΗΠΑ

Εν όψει του επερχόμενου Grand Prix ΗΠΑ, η Scuderia Ferrari προετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ομάδας να περιορίσει τη διαφορά της από τους βασικούς ανταγωνιστές της στην κορυφή. Ωστόσο, ο Σαρλ Λεκλέρ έχει εκφράσει την άποψη ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της ιταλικής ομάδας δεν έγκειται αποκλειστικά στο στήσιμο ή στην ισορροπία του μονοθεσίου, αλλά στη συνολική του απόδοση.

Ο οδηγός των «κόκκινων» τόνισε ότι, παρόλο που οι βελτιώσεις στην ισορροπία είναι σημαντικές, δεν αρκούν για να καλύψουν το χάσμα από τους αντιπάλους. Κατά την εκτίμησή του, το μονοθέσιο έχει ήδη αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του και απαιτείται μια πιο ουσιαστική αύξηση της καθαρής απόδοσής του για να μπορέσει η Ferrari να διεκδικήσει καλύτερες θέσεις.

Το πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο Μαρανέλο

Παρά τις δυσκολίες, ο Σαρλ Λεκλέρ αναγνώρισε και ένα από τα δυνατά σημεία της Ferrari, το οποίο αφορά την προετοιμασία που πραγματοποιεί η ομάδα πριν από κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Η εντατική δουλειά στον προσομοιωτή που βρίσκεται στο Μαρανέλο επιτρέπει στην ομάδα να φτάνει στην πίστα με ένα μονοθέσιο το οποίο βρίσκεται ήδη κοντά στο επιθυμητό επίπεδο ισορροπίας, προσφέροντας μια καλή βάση για τις ελεύθερες δοκιμές.

Ο Μονεγάσκος οδηγός εξήλε ότι, αν και το μονοθέσιο της Ferrari έχει ένα αρκετά στενό παράθυρο λειτουργίας όσον αφορά το set up, η προετοιμασία στον προσομοιωτή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. «Ένα από τα δυνατά μας σημεία ως ομάδα είναι ότι έχουμε από την αρχή ένα μονοθέσιο με καλή ισορροπία. Το μονοθέσιό μας έχει αρκετά στενό παράθυρο λειτουργίας στο set up, αλλά κάνουμε πολύ καλή προετοιμασία στον προσομοιωτή πριν από το τριήμερο. Η συσχέτιση των δεδομένων είναι πολύ καλή τελευταία και αυτό μας βοηθά να φτάνουμε στην πίστα με ένα μονοθέσιο στο οποίο αισθάνομαι αμέσως άνετα», ανέφερε ο Λεκλέρ.

Η ανάγκη για καθαρή απόδοση

Ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι η απλή βελτίωση της ισορροπίας του μονοθεσίου δεν είναι αρκετή για να καλύψει η Ferrari τη διαφορά από τους κορυφαίους αντιπάλους της. Η εκτίμησή του είναι ότι το μονοθέσιο έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο όπου έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες δυνατότητές του, και πλέον απαιτείται κάτι περισσότερο από απλές ρυθμίσεις για να γίνει ανταγωνιστικό.

«Δεν είναι ότι, αν σχεδιάσουμε ένα μονοθέσιο με ακόμη πιο στενό παράθυρο λειτουργίας, θα μπορέσουμε να αντλήσουμε περισσότερη απόδοση. Οι πραγματικές δυνατότητες του αυτοκινήτου μας δεν βρίσκονται στο επίπεδο των βασικών ανταγωνιστών μας. Πιστεύω ότι υστερούμε λίγο σε καθαρή απόδοση», κατέληξε ο οδηγός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια θεμελιώδη αύξηση της δυναμικής του μονοθεσίου της Ferrari.

Με πληροφορίες από: Gazzetta