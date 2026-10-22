Ολυμπιακός: Οι τεράστιες διαφορές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω του blog του στο Gazzetta, παρουσιάζει μία λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τις αξιοσημείωτες διαφορές που εμφανίζει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια εντός έδρας, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η ανάλυση εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το σκορ του ημιχρόνου στην τελική έκβαση των αγώνων. Φαίνεται πως ο Ιμανόλ έχει αντιληφθεί αυτή τη δυναμική, καθώς προσπαθεί να προετοιμάζει την ομάδα ώστε να ξεκινάει όσο πιο δυνατά γίνεται τις αναμετρήσεις της.

Η σημασία του προβαδίσματος στο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζεται ως μία ομάδα ψυχολογίας, γεγονός που καθιστά το προβάδισμα στο ημίχρονο ιδιαίτερα σημαντικό για την τελική του απόδοση. Τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών στα Κύπελλα Ευρώπης, όταν η ομάδα καταφέρνει να προηγείται στην ανάπαυλα, είναι ενδεικτικά αυτής της τάσης.

Συγκεκριμένα, στα δέκα τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος στο σκορ, κατάφερε να κερδίσει τα οκτώ. Στα δύο παιχνίδια που δεν κέρδισε, ισοφαρίστηκε μάλιστα από γκολ που σημειώθηκαν μετά το 90ό λεπτό, με αντιπάλους την PSV και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα δέκα αυτά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός διατηρούσε το μηδέν παθητικό στα πρώτα 45 λεπτά, καταγράφοντας ποσοστό νικών 80% και ισοπαλιών 20% σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όταν το σκορ είναι ισόπαλο στην ανάπαυλα

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται ισόπαλος στο ημίχρονο των εντός έδρας ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων. Από τα δέκα τελευταία παιχνίδια στα οποία το σκορ ήταν ισόπαλο στην ανάπαυλα, η ομάδα κέρδισε τα τέσσερα. Οι νίκες αυτές ήρθαν με γκολ στο 83ο και στο 84ο λεπτό, απέναντι στη Φερεντσβάρος και τη Γιαγκελόνια αντίστοιχα.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο Ολυμπιακός έχασε δύο παιχνίδια και έφερε ισοπαλία σε άλλα τέσσερα. Από αυτές τις ισοπαλίες, οι τρεις ήταν χωρίς τέρματα (0-0) και η μία με σκορ 1-1. Επιπλέον, δύο άλλες νίκες του σε αυτή την κατηγορία ήταν μία νίκη που οδήγησε σε αποκλεισμό, αυτή με την Μπόντο, και μία απέναντι στην ομάδα της Γκαραμπάγκ. Τα ποσοστά σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνονται σε 40% νίκες, 40% ισοπαλίες και 20% ήττες.

Η δυσκολία της ανατροπής

Η πιο δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό στα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του είναι όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ημίχρονο. Τα στοιχεία δείχνουν μία τρομακτική διαφορά στα αποτελέσματα σε αυτές τις συνθήκες.

Στα δέκα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός πήγε στο ημίχρονο χάνοντας, υπέστη ήττα στα εννιά από αυτά. Κατάφερε να σώσει μόνο μία ισοπαλία, η οποία προήλθε από ένα πέναλτι. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό 90% ήττες και μόλις 10% ισοπαλίες, υπογραμμίζοντας την τεράστια δυσκολία της ομάδας να ανατρέψει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ στην ανάπαυλα.

Η προσέγγιση του Ιμανόλ και οι πρόσφατες επιδόσεις

Η προσπάθεια του Ιμανόλ να εμφυσήσει στην ομάδα την ανάγκη για δυναμικό ξεκίνημα στους αγώνες φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Οι τρεις τελευταίες νίκες του Ολυμπιακού, οι οποίες σημειώθηκαν μετά τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, ήρθαν με γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αυτές οι νίκες ήταν απέναντι στον ΠΑΟ, τη Μαρσέιγ και τον Παναιτωλικό.

Η συγκεκριμένη επίδοση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δύο νίκες που είχε πετύχει η ομάδα πριν τη διακοπή. Τότε, τα γκολ που της έδωσαν τη νίκη σημειώθηκαν αργά στους αγώνες, συγκεκριμένα στο 92ο λεπτό στη Λιβαδειά και στο 84ο λεπτό στην αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια.

Ενδιαφέρον για τον Μπονίνι της Αλμερίας

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, εντυπωσιακή είναι η φετινή παρουσία του Μπονίνι με την Αλμερία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της Β' κατηγορίας Ισπανίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Diario de Almeria, η ισπανική ομάδα απέρριψε το καλοκαίρι μία προσφορά ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό για τον Ιταλό αριστεροπόδαρο στόπερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta