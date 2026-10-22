Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Χιλιάδες ευρώ και φανέλες του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε σπίτια διαιτητών

Ένα μεγάλο σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ έχει συγκλονίσει τον αθλητικό χώρο, οδηγώντας σε συλλήψεις και εκτεταμένες έρευνες. Από τα σπίτια των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν πάνω από 930.000 ευρώ, καθώς και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και φανέλες του Ολυμπιακού. Οι έξι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΕΟΚ, πέρασαν την πόρτα του Ανακριτή και κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Κατασχέσεις και το ύψος του ποσού

Οι αστυνομικοί, παρουσία δικαστικών λειτουργών, πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα. Το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε από τα σπίτια των εμπλεκομένων υπερβαίνει τις 930.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του οικονομικού σκέλους της υπόθεσης.

Πέρα από το μεγάλο χρηματικό ποσό, μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται 14 κινητά τηλέφωνα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αναμνηστικά, 2 άλμπουμ παικτών και 3 μπλούζες του Ολυμπιακού. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται ακόμη φορητοί υπολογιστές και USB, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο των ερευνών.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκονται έξι πρόσωπα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης οι διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου και Τάσος Πηλοΐδης, καθώς και ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς. Τον κύκλο των εμπλεκομένων συμπληρώνει ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο στην υπόθεση.

Η πορεία στην δικαιοσύνη

Οι έξι πρωταγωνιστές του σκανδάλου οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή στην Ευελπίδων, όπου και παρουσιάστηκαν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εκεί, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, όπως ορίζει η δικαστική διαδικασία.

Μετά την εμφάνισή τους στον Ανακριτή, και οι έξι συλληφθέντες επέστρεψαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Θα παραμείνουν κρατούμενοι εκεί μέχρι την ημερομηνία που έχουν οριστεί οι απολογίες τους, οπότε και θα κληθούν εκ νέου να καταθέσουν.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), τα εντάλματα σύλληψης αφορούν, κατά περίπτωση, σοβαρά αδικήματα. Αυτά σχετίζονται με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών.

Επιπλέον, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την παράδοση ή υπόσχεση δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών σε διαιτητή, διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αθλητή, διαιτητή, σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα καλαθοσφαίρισης, αποτελεί επίσης μέρος των κατηγοριών. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να έχουν γίνει άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, και συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis