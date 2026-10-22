Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ με Μπαζίνα και Καλάθη

Ο Νάσος Μπαζίνας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ουλμ, καθώς κλήθηκε να καλύψει το κενό του Νικ Καλάθη, ο οποίος έλειψε από την αναμέτρηση. Ο νεαρός γκαρντ έκανε τη δική του προσπάθεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη χθες σε ένα κατάμεστο γήπεδο και βρήκε τον ΠΑΟΚ νικητή με σκορ 87-78.

Η πρώτη κίνηση ενίσχυσης και η προσαρμογή

Η απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα αποτέλεσε την πρώτη κίνηση ενίσχυσης που ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς ενόψει της σεζόν που ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ επέλεψε να ανακοινώσει πρώτα την απόκτηση ενός από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες παίκτες της γενιάς του, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Η διαδικασία της προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι ένα στάδιο που καλείται να περάσει ο Μπαζίνας, όπως και κάθε παίκτης που αλλάζει περιβάλλον. Αυτό γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό στα δεδομένα μιας ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ, με τις καθημερινές απαιτήσεις ενός προπονητή όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι και με συμπαίκτες μεταξύ άλλων τον Νικ Καλάθη και τον Τσέντι Όσμαν.

Από τον Καλάθη στον Μπαζίνα: Μια σχέση πρότυπου

Ο Νικ Καλάθης, γεννημένος το 1989, αποτελούσε έναν από τους Έλληνες γκαρντ που ήταν πρότυπα για τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος γεννήθηκε το 2003. Η διαφορά ηλικίας των 14 ετών δεν εμπόδισε το μπάσκετ να τους φέρει μαζί στον ΠΑΟΚ, όπου πλέον μοιράζονται την ίδια θέση.

Οι δύο παίκτες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους, με τον Καλάθη να διανύει τα τελευταία του χρόνια στο άθλημα και τον Μπαζίνα να βρίσκεται στα πρώτα του βήματα, με πολλές προοπτικές μπροστά του. Μετά το τέλος του αγώνα με την Ουλμ, ο Καλάθης ήταν ο πρώτος που μπήκε να αγκαλιάσει τον Μπαζίνα. Μάλιστα, ο legend της Euroleague μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον Μπαζίνα στην αγκαλιά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας «My rook».

Η εμφάνιση του νεαρού γκαρντ κόντρα στην Ουλμ

Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ουλμ, ο Νάσος Μπαζίνας έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Η στατιστική του περιελάμβανε 8 πόντους, με 1/1 τρίποντο και 5/8 βολές. Επιπλέον, κατέγραψε 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, κέρδισε 5 φάουλ και έκανε 3 λάθη. Η παρουσία του στο παιχνίδι ήταν σημαντική για την ομάδα των Θεσσαλονικέων.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τον Μπαζίνα

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, αναφέρθηκε στην απόδοση του Νάσου Μπαζίνα μετά τον αγώνα. «Ήταν σημαντικά τα λεπτά του Μπαζίνα», δήλωσε ο Ιταλός κόουτς. «Φυσικά, είναι διαφορετικό να είσαι point guard στον Προμηθέα και διαφορετικό να είσαι point guard σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ακόμα μου προκαλεί πολλούς πονοκεφάλους ο Μπαζίνας... Πολλούς! Και λίγο πόνο στο στομάχι επίσης! Αλλά την ίδια στιγμή, μας έδωσε πράγματα απόψε (σ.σ. χθες)».

Ο Τρινκιέρι, ο οποίος έχει τον δικό του τρόπο με τον 23χρονο γκαρντ που έκλεισε τα 23 του χρόνια πριν από λίγες μέρες, βάζει ψηλά τον πήχη για εκείνον, όπως και για όλους τους παίκτες του. Ένα κομμάτι αυτού του τρόπου φάνηκε και δημόσια, μετά από ένα φιλικό με την Ούντινε. Την επομένη, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη Νάπολι, όπου ο Μπαζίνας είχε 12 πόντους και ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχαν ξεχωρίσει. Ο Ιταλός προπονητής τον πιέζει πολύ στην καθημερινότητα της ομάδας, κάτι που, όπως υποδηλώνεται, δε θα έκανε αν δεν τον πίστευε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta