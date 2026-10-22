Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συλλήψεις και κατασχέσεις για αθέμιτες παρεμβάσεις σε αγώνες

Σε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος. Στις οικίες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, φανέλες ομάδων και άλλα αναμνηστικά.

Οι συλλήψεις και οι περιοχές των επιχειρήσεων

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου 2026. Πέντε από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Αθλητικής Βίας σε συντονισμένες ενέργειες που έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης. Ο έκτος συλληφθείς προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συντόνισαν την επιχείρηση.

Τα ευρήματα στις οικίες των συλληφθέντων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Συνολικά, στην κατοχή των έξι συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ. Εκτός από τα χρήματα, η Ελληνική Αστυνομία έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την εύρεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Επιπλέον, στις οικίες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φανέλες και αναμνηστικά διαφόρων ομάδων, στοιχεία που εντάσσονται στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Τα αντικείμενα αυτά θεωρούνται σημαντικά για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν, κατά περίπτωση, αδικήματα που σχετίζονται με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιασδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών. Επίσης, περιλαμβάνουν την παράδοση ή υπόσχεση δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών σε διαιτητή, διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την ΑΑΕ ή το ΤΑΑ.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και στην παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα καλαθοσφαίρισης. Τα αδικήματα αυτά φέρονται να τελέστηκαν άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σχετικά με τις συλλήψεις και την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026. Η ανακοίνωση παρείχε λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων και τα ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τη σύλληψη των έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η ΕΛ.ΑΣ τόνισε ότι οι ενέργειες έγιναν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στον αθλητισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της ακεραιότητας στους αγώνες καλαθοσφαίρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit