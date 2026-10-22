Ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο ματς με τη Σπάρτα Πράγας: Οι βαθμοί που χρειάζεται για την οκτάδα

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη League Phase του Europa League, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον κομβικά. Μετά τις νίκες τους επί της Γιαγκελόνια στο Φάληρο με 2-1 και επί της Μαρσέιγ στη Μασσαλία με 1-0, οι Πειραιώτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν το 3 στα 3. Μία ενδεχόμενη νίκη επί των Τσέχων θα αγκαλιάσει ουσιαστικά την πρόκριση και θα αλλάξει τους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι-κλειδί και η αγκαλιά της πρόκρισης

Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να νικήσει τη Σπάρτα Πράγας στο γήπεδό του, θα χρειάζεται ουσιαστικά έναν βαθμό στα επόμενα ματς για να σιγουρέψει τη συμμετοχή του, έστω στα playoffs της διοργάνωσης. Αυτό το σενάριο βασίζεται στην τελική βαθμολογία της League Phase της περασμένης σεζόν, η οποία χρησιμοποιείται ως μπούσουλας για τις φετινές απαιτήσεις.

Με μία νίκη απέναντι στους Τσέχους, ο Ολυμπιακός δεν θα σκέφτεται πλέον την απλή πρόκριση, αλλά θα επικεντρωθεί στην είσοδο στην πρώτη οκτάδα. Η κατάληψη μίας θέσης στην οκτάδα σημαίνει απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας έτσι δύο επιπλέον παιχνίδια και την επιβάρυνση του προγράμματος. Σε μία χειρότερη περίπτωση, στόχος θα είναι να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις ομάδες των θέσεων 9-16, ώστε να έχει έναν σχετικά πιο αδύναμο αντίπαλο στα playoffs και τη ρεβάνς στην έδρα του.

Τα δεδομένα της περσινής σεζόν για την πρόκριση

Ανατρέχοντας στα περσινά δεδομένα της League Phase, η Μπραν είχε προκριθεί ως 24η με 9 βαθμούς. Αυτός είναι ο ίδιος αριθμός βαθμών που θα έχει ο Ολυμπιακός αν νικήσει τη Σπάρτα Πράγας το βράδυ της Πέμπτης. Μία ακόμα ομάδα, η Γιουνγκ Μπόις, τερμάτισε επίσης με 9 βαθμούς, αλλά έμεινε στην 25η θέση λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων (-6 στο σύνολο, έναντι -2 των Νορβηγών).

Πέρσι, καμία άλλη ομάδα δεν είχε 9 βαθμούς. Με 10 βαθμούς, η Λουντογκόρετς πέρασε ως 22η και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ως 23η. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι 9 βαθμοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στα playoffs, αλλά όχι απαραίτητα μία υψηλή θέση.

Οι απαιτούμενοι βαθμοί για την απευθείας πρόκριση στους «16»

Για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16», ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση νίκης επί των Τσέχων, θα χρειαστεί σίγουρα 7-8 βαθμούς στα επόμενα 5 παιχνίδια, από τους συνολικά 15 που θα έχει να διεκδικήσει. Αυτός ο στόχος δεν θεωρείται ακατόρθωτος για τους Πειραιώτες.

Την περασμένη σεζόν, ομάδες που βρέθηκαν εντός της οκτάδας με 17 βαθμούς ήταν οι Μπέτις (4η), Πόρτο (5η), Μπράγκα (6η) και Φράιμπουργκ (7η). Η Ρόμα κατέλαβε την 8η θέση με 16 βαθμούς. Η Γκενκ είχε επίσης 16 βαθμούς, αλλά τερμάτισε 9η λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Οι θέσεις 9-16 και οι ελληνικές ομάδες

Στις θέσεις 9-16, οι οποίες εξασφάλιζαν τη ρεβάνς στην έδρα τους στα playoffs, τερμάτισαν ομάδες όπως η Μπολόνια, η Στουτγκάρδη και η Φερεντσβάρος με 15 βαθμούς. Η Νότιγχαμ, η Βικτόρια Πλζεν και ο Ερυθρός Αστέρας είχαν 14 βαθμούς, ενώ η Θέλτα συγκέντρωσε 13 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με 12 βαθμούς ο καθένας, τερμάτισαν στις θέσεις 17-24 την περασμένη σεζόν και έπαιξαν playoffs. Ο Δικέφαλος αντιμετώπισε τη Θέλτα, ενώ το τριφύλλι αναμετρήθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν. Στην πορεία της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους, όπως η Τσέλιε από τη Σλοβενία και η Τορεένσε από τη β' Πορτογαλίας, από τις οποίες υπολογίζονται θεωρητικά 6 βαθμοί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta