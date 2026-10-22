Νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ: Βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε σπίτι δεύτερου διαιτητή

Νέες καταιγιστικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο σκάνδαλο που έχει ταράξει το ελληνικό μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι ενός δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή. Το εύρημα αυτό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αποκάλυψη για τον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο άλλης οικίας στην επαρχία.

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με τους έξι βασικούς υπόπτους να οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή και να δώσουν τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Νέο οικονομικό εύρημα σε σπίτι διαιτητή

Το νέο εύρημα, που ήρθε στο φως σήμερα, 22 Οκτωβρίου, αφορά το ποσό των 102.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία ενός δεύτερου διαιτητή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Αυτή η εξέλιξη προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, εντείνοντας την πολυπλοκότητα του σκανδάλου.

Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό των χρημάτων προέρχονται από δημοσίευμα που αναφέρει λεπτομέρειες για την υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενη δωροδοκία, χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η προηγούμενη αποκάλυψη των 820.000 ευρώ

Η σημερινή αποκάλυψη ακολουθεί χρονικά τον εντοπισμό ενός πολύ μεγαλύτερου ποσού, ύψους 820.000 ευρώ, το οποίο βρέθηκε χθες, 21 Οκτωβρίου. Τα χρήματα αυτά εντοπίστηκαν σε χρηματοκιβώτιο σπιτιού στην επαρχία, συγκεκριμένα στην Κατερίνη, και ανήκουν σε έναν εκ των συλληφθέντων διαιτητών.

Ο εντοπισμός αυτών των μεγάλων χρηματικών ποσών σε οικίες εμπλεκομένων προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει σάλο στον ελληνικό αθλητισμό και έχει οδηγήσει σε καταιγιστικές εξελίξεις.

Οι έξι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, έξι βασικοί ύποπτοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τους διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα και Πέτρο Παπαπέτρου, τον Σύμβουλο Διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, το μέλος της ΚΕΔ Αναστάσιο Πηλοΐδη, καθώς και τον Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Όλοι οι προαναφερθέντες θα οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή, όπου θα κληθούν να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Η διαδικασία αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις για τα ευρήματα και τις καταγγελίες.

Αιτήματα προθεσμίας και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι ύποπτοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Αυτό το αίτημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απολογίες τους, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι περιλαμβάνουν δωροδοκία, χειραγώγηση περίπου 50 αγώνων μπάσκετ, καθώς και παράνομο στοιχηματισμό. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki, Athletiko