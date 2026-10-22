Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο μακρινό Αλμάτι για το conference league

Μια απαιτητική ευρωπαϊκή αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στο μακρινό Αλμάτι, όπου αντιμετωπίζει σήμερα στις 17:30 την Καϊράτ. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους τις δυσκολίες του ταξιδιού, να συνεχίσουν με νίκη την ευρωπαϊκή τους πορεία και να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς τον στόχο τους στη διοργάνωση.

Η πρόκληση του ταξιδιού και οι στόχοι

Έπειτα από την ευρεία νίκη απέναντι στον Αστέρα και το νικηφόρο ξεκίνημα στη League Phase κόντρα στην Μπόρατς, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Καζακστάν με στόχο να διπλασιάσει τις επιτυχίες του. Η αναμέτρηση στο Αλμάτι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο λόγω της μεγάλης απόστασης όσο και εξαιτίας των συνθηκών που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στο Καζακστάν το απόγευμα της Τρίτης, μετά από περισσότερες από επτά ώρες πτήσης. Το ζητούμενο για τον Δανό τεχνικό είναι να διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών του και να παρουσιάσει ένα σύνολο με την απαραίτητη φρεσκάδα, συγκέντρωση και αγωνιστική πειθαρχία.

Η βαθμολογική θέση και η συνέχεια

Η νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπόρατς έχει ήδη δώσει τρεις βαθμούς στους «πράσινους», οι οποίοι βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας. Ένα δεύτερο διαδοχικό τρίποντο θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους και θα τους επιτρέψει να κοιτάξουν ακόμα ψηλότερα, με στόχο την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Οι απουσίες και οι επιλογές του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Αλμάτι με σημαντικές απουσίες. Ο Αζεντίν Ουναΐ παραμένει εκτός δράσης, καθώς υπέστη βαριά θλάση στην αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR και αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους από το νέο έτος. Εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Βόλο.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, τη θέση του Μαροκινού Ουναΐ πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Νίστρουπ καλείται, επομένως, να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του παρά τις απουσίες και την επιβάρυνση που συνεπάγεται το μακρινό ταξίδι. Η σωστή διαχείριση του ρόστερ και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για τη νίκη.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρη, Γείτονα, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρη, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρη, Μπινιάρη, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπή.

Η Καϊράτ και η έδρα της

Απέναντι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται μια ομάδα που επιδιώκει να ενισχύσει σταθερά την παρουσία της στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Η Καϊράτ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και τις συνθήκες του μακρινού Αλμάτι, προκειμένου να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «πράσινους».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr