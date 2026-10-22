Η ευρωπαϊκή έξοδος των ελληνικών συλλόγων τη σεζόν 2026-27: Αναλυτικός χάρτης συμμετοχών

Σημαντικό «σκαλοπάτι» για κάθε αθλητικό σύλλογο αποτελεί η ευρωπαϊκή έξοδος, προσφέροντας την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του πέρα από τα σύνορα της χώρας του. Είναι μια ευκαιρία για αναμέτρηση με ισχυρούς αντιπάλους και διεκδίκηση διακρίσεων που μπορούν να γράψουν ιστορία. Τη σεζόν 2026-27, συνολικά 57 ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει αυτό το βήμα για την Ευρώπη, καλύπτοντας τα πέντε μεγάλα ομαδικά αθλήματα.

Η συνολική ελληνική παρουσία στην Ευρώπη

Συγκεκριμένα, 57 ελληνικοί σύλλογοι συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026-27. Αυτές οι συμμετοχές κατανέμονται στα πέντε μεγάλα ομαδικά αθλήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ και χάντμπολ. Από το σύνολο των ομάδων, οι 31 αφορούν ανδρικά τμήματα, ενώ οι 26 είναι γυναικεία, τα οποία είτε έχουν ήδη αγωνιστεί είτε ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αναλυτικότερα, το μπάσκετ καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές, φτάνοντας τις 16. Ακολουθεί το πόλο με 14 συμμετοχές, ενώ το βόλεϊ έχει 11 εκπροσώπους. Το χάντμπολ συμμετέχει με 10 ομάδες και το ποδόσφαιρο με έξι. Στην καταμέτρηση αυτή περιλαμβάνονται και οι ομάδες που αποκλείστηκαν στα προκριματικά των διοργανώσεων, ενώ κάθε σύλλογος υπολογίζεται μία φορά, ακόμα κι αν συμμετείχε διαδοχικά σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις.

Γεωγραφική κατανομή των συμμετοχών

Η Αττική αναδεικνύεται ως το κέντρο της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης, συγκεντρώνοντας 37 από τις 57 ελληνικές ομάδες που έχουν κάνει ή πρόκειται να κάνουν ευρωπαϊκή έξοδο. Πρόκειται για την πλειοψηφία των συλλόγων που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους εκτός συνόρων.

Από την πλευρά της, η Θεσσαλονίκη συνεισφέρει με 10 ομάδες στην ευρωπαϊκή λίστα, αριθμός ίδιος με αυτόν που προέρχεται από την υπόλοιπη επαρχία της χώρας. Τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, η Αττική και η Θεσσαλονίκη, καλύπτουν συνολικά το 82.5% της ελληνικής εκπροσώπησης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026-27.

Οι σύλλογοι με την πολυπληθέστερη εκπροσώπηση

Σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων, ο Ολυμπιακός διαθέτει την πολυπληθέστερη ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, με οκτώ τμήματα να συμμετέχουν στις διοργανώσεις. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με επτά συμμετοχές, ενώ ο Παναθηναϊκός καταγράφει έξι ευρωπαϊκές παρουσίες και η ΑΕΚ πέντε.

Οι τέσσερις αυτοί σύλλογοι συγκεντρώνουν 26 από τις συνολικά 57 ελληνικές συμμετοχές, ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μοναδικοί σύλλογοι που έχουν παρουσία και στα πέντε μεγάλα ομαδικά αθλήματα. Τρεις συμμετοχές καταγράφει ο Πανιώνιος, ενώ από δύο συμμετοχές σε διαφορετικά αθλήματα έχουν ο Αθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

Κατανομή ανά επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η κατανομή των ελληνικών συμμετοχών ανά επίπεδο διοργάνωσης. Από τις 57 ομάδες, οι 14 αγωνίστηκαν ή πρόκειται να αγωνιστούν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλήματός τους. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και οι ομάδες που συμμετείχαν στα προκριματικά.

Στο υψηλότερο αυτό επίπεδο, το πόλο έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με έξι ομάδες. Ακολουθεί το μπάσκετ με τέσσερις συμμετοχές, το ποδόσφαιρο με τρεις και το βόλεϊ με μία ομάδα. Άλλες 16 ομάδες καταγράφονται στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στην τρίτη βαθμίδα, με 25 συμμετοχές. Την εικόνα συμπληρώνουν δύο ομάδες στην τέταρτη βαθμίδα του ανδρικού μπάσκετ, το FIBA Europe Cup. Κάθε τμήμα υπολογίζεται στην υψηλότερη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε μέσα στη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko