Η υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε νέα φάση, με τις αρχές να «σκανάρουν» κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB και τάμπλετ που κατασχέθηκαν από τις κατοικίες των έξι συλληφθέντων. Η έρευνα, που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό, έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και μεγάλα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες.

Ψηφιακά πειστήρια στο μικροσκόπιο

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τις κατοικίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB και τάμπλετ βρίσκονται πλέον στα χέρια των Αρχών, με την εξέτασή τους να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να εισφέρουν νέα στοιχεία στην υπόθεση. Η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετα ευρήματα, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί και να συμβάλει στην πληρέστερη αποτύπωση των καταγγελλόμενων πρακτικών.

Συλλήψεις και κατασχέσεις χρημάτων

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος των έξι κατηγορουμένων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, η διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα, ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοϊδής και ο επιχειρηματίας και πρώην αθλητής Γιώργος Μαυραγάνης. Η Βασιλική Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Γιώργος Μαυραγάνης, αρχικά δεν εντοπίστηκε, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ίδιος στις Αρχές.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων, προχωρώντας στην κατάσχεση χρηματικών ποσών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα εντοπίστηκε στην κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, όπου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρονται να ήταν σε ερμάριο. Το μεγάλο χρηματικό ποσό κατασχέθηκε, ενώ η προέλευσή του αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Στην κατοικία του Βαγγέλη Λιόλιου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ σε μετρητά.

Η πορεία της εισαγγελικής έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από πολύμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, έπειτα από καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στην Α1 μπάσκετ και σε άλλες κατηγορίες, με αναφορές σε χρηματισμούς παραγόντων. Ο χρονικός ορίζοντας της υπόθεσης φέρεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται περίπου 50 αγώνες.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Η υπόθεση άρχισε μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της. Στη συνέχεια, ακολούθησαν άλλες οκτώ καταγγελίες για φερόμενους ως στημένους αγώνες, διευρύνοντας το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία δεν είχε προηγούμενη εικόνα του συνόλου της έρευνας, η οποία διεξήχθη από τον αθλητικό εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι και οι συνέπειες

Στους έξι κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και άλλων διοργανώσεων. Κατά τις έρευνες φέρεται να εντοπίστηκαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση χρηματικά ποσά τα οποία δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από την οικονομική τους εικόνα.

Βάσει του αθλητικού νόμου, εφόσον απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, ο Βαγγέλης Λιόλιος θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr