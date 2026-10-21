Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Ριβς

Η Παρτίζαν προχώρησε σε μία πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αντόνιο Ριβς. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ κάνει για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι, ενισχύοντας την ομάδα του Βελιγραδίου που επιδιώκει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η μεταγραφή αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου η Παρτίζαν επιζητά να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Ευρώπη και να σταθεροποιήσει την πορεία της στη Σερβία.

Η πορεία της Παρτίζαν στη Euroleague

Η ομάδα του Βελιγραδίου ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague με ένα εντυπωσιακό σερί 3/3, δείχνοντας αρχικά πολύ δυνατή και αφήνοντας υποσχέσεις για την πορεία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ωστόσο, μετά από αυτό το θετικό ξεκίνημα, ακολούθησαν τρεις διαδοχικές ήττες, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για άμεση ενίσχυση του ρόστερ.

Η Παρτίζαν έχει ως βασικό στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική στο απαιτητικό ευρωπαϊκό στερέωμα και να ανακτήσει τη δυναμική της, ώστε να επιστρέψει στις επιτυχίες και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Σερβίας. Η απόκτηση του Αντόνιο Ριβς θεωρείται μία εξαιρετική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας ποιότητα και βάθος στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Το προφίλ του Αντόνιο Ριβς και η άφιξή του στην Ευρώπη

Ο Αντόνιο Ριβς, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ασπρόμαυρων» της Παρτίζαν, είναι ένας 25χρονος Αμερικανός γκαρντ. Γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2000 στην πόλη του Σικάγο, όπου και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το άθλημα του μπάσκετ.

Πριν την ένταξή του στην ομάδα του Βελιγραδίου, ο Ριβς αγωνιζόταν ως παίκτης της θυγατρικής ομάδας των Αϊόβα Γουλβς. Η μεταγραφή του στην Παρτίζαν σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιεί το υπερατλαντικό ταξίδι για να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η κολεγιακή και επαγγελματική του διαδρομή στις ΗΠΑ

Η κολεγιακή καριέρα του Αντόνιο Ριβς περιλαμβάνει σημαντικές θητείες σε δύο πανεπιστήμια: στο Illinois State και στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, όπου ανέπτυξε περαιτέρω τις μπασκετικές του ικανότητες και ξεχώρισε για το ταλέντο του. Μετά το πέρας της κολεγιακής του πορείας, ο Ριβς επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2024 από τους Ορλάντο Μάτζικ, ένα σημαντικό βήμα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Στη συνέχεια, ο Ριβς είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA, φορώντας τη φανέλα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία και στη θυγατρική τους ομάδα, η οποία συμμετέχει στη G League, το πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA. Αργότερα, η πορεία του τον οδήγησε στους Σάρλοτ Χόρνετς, όπου επίσης αγωνίστηκε τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στη θυγατρική τους ομάδα.

Αριθμοί και επιτυχίες σε NBA και G League

Στο NBA, ο Αντόνιο Ριβς κατέγραψε συνολικά 44 παιχνίδια με τη φανέλα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, είχε κατά μέσο όρο 6,9 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, δείχνοντας τις επιθετικές του ικανότητες. Η παρουσία του στους Σάρλοτ Χόρνετς ήταν βραχύτερη, καθώς αγωνίστηκε σε 10 αγώνες, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 2,7 πόντους σε κάτι λιγότερο από επτά λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Παρά τις προσπάθειές του και την παρουσία του στο NBA, ο Ριβς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ένα μόνιμο συμβόλαιο στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η θητεία του στη G League ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και αναγνωρίστηκε με τίτλους. Το 2026, αγωνιζόμενος με τη θυγατρική ομάδα των Χόρνετς, ο Αντόνιο Ριβς κατέκτησε το πρωτάθλημα της G League, επιδεικνύοντας τις ηγετικές και αγωνιστικές του ικανότητες στο πρωτάθλημα ανάπτυξης.

Πριν την οριστική ένταξή του στην Παρτίζαν, ο Αμερικανός γκαρντ είχε πραγματοποιήσει εμφανίσεις με τη φανέλα των Γουλβς, προερχόμενος συγκεκριμένα από τη θυγατρική ομάδα των Αϊόβα Γουλβς, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του στα πρωταθλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta