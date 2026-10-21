Ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ

Σε συνέχεια των ραγδαίων εξελίξεων που έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσιάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος είναι συνεργάτης του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, αποτελεί το τελευταίο πρόσωπο που συνελήφθη στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Η παρουσίαση του Γιώργου Μαυραγάνη

Ο Γιώργος Μαυραγάνης οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, καθώς οι αρχές προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες μετά τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η σύλληψή του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η παρουσίαση του κ. Μαυραγάνη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στις έρευνες, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση των εμπλεκομένων προσώπων. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Προηγούμενες συλλήψεις και εντάλματα

Υπενθυμίζεται ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση ξεκίνησαν με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Η σύλληψη του κ. Λιόλιου αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά ενεργειών από τις διωκτικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Παράλληλα με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, εκδόθηκαν και άλλα πέντε εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτά τα εντάλματα αφορούν διάφορους εμπλεκόμενους, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους στις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η περίπτωση της διαιτητή Βάσω Τσαρούχα

Μεταξύ των προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης ήταν και η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. Η κ. Τσαρούχα οδηγήθηκε επίσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το απόγευμα της ίδιας ημέρας, της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Η παρουσίασή της στη ΓΑΔΑ πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επιστροφή της από το εξωτερικό, γεγονός που υπογραμμίζει την άμεση κινητοποίηση των αρχών για την εξέταση όλων των εμπλεκομένων. Η υπόθεση της διαιτητή αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία των ερευνών που διεξάγονται.

Οι κατηγορίες και οι επόμενες ενέργειες

Οι κατηγορούμενοι που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση διώκονται κατά περίπτωση για αδικήματα που αφορούν τη δωροδοκία και τη δωροληψία. Αυτές οι κατηγορίες συνιστούν σοβαρές παραβάσεις και αποτελούν το επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, καθώς ο ανακριτής θα εξετάσει τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta