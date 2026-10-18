Ο Άρης επιδιώκει συνέχεια στην αντίδραση και σερί νικών

Ο Άρης επιδιώκει να δώσει συνέχεια στην αντίδρασή του μετά την επικράτηση επί του Βόλου Elabet την προηγούμενη αγωνιστική. Η αναμέτρηση με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θεωρείται κομβική για τους «κιτρινόμαυρους». Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η επιστροφή σε καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο και να χτιστεί ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, αρχής γενομένης από τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της σεζόν.

Νέο ξεκίνημα μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα

Η νίκη επί του Βόλου Elabet την προηγούμενη αγωνιστική έδωσε στον Άρη την ευκαιρία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό συνέβη μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί της πρώτης μεγάλης διακοπής του πρωταθλήματος. Οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν έναν τρόπο να ανακτήσουν τη δυναμική τους και να αφήσουν πίσω τους μια περίοδο χαμηλών επιδόσεων.

Τώρα, όμως, το ζητούμενο για την ομάδα δεν είναι απλώς να επιβεβαιώσει ότι άφησε πίσω της το αρνητικό διάστημα. Ο Άρης θέλει να δώσει συνέχεια στην αντίδρασή του, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Το παιχνίδι αυτό, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία.

Ο στόχος της δεύτερης εκτός έδρας νίκης

Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να επιβεβαιώσουν απέναντι στην Κηφισιά ότι η εικόνα τους κόντρα στον Βόλο σηματοδότησε την επιστροφή σε καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας είναι η κατάκτηση της δεύτερης εκτός έδρας νίκης της φετινής σεζόν. Η αναμέτρηση αυτή θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο.

Για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξει ότι η καλή εικόνα που παρουσίασε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απέναντι στον Βόλο δεν ήταν μια συγκυριακή εμφάνιση. Ο Άρης χρειάζεται να αποκτήσει σταθερότητα και να βρει ρυθμό στην απόδοσή του.

Ανάγκη για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα

Πέρα από την επιβεβαίωση της καλής εικόνας, ο Άρης καλείται να αρχίσει να μετατρέπει την αγωνιστική του βελτίωση σε συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητες σε κάθε παιχνίδι, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ευκαιρία για βαθμολογικό κέρδος. Κάθε αναμέτρηση αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι την επανέναρξη των ντέρμπι προσφέρει τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς να καλύψουν μέρος του χαμένου εδάφους. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Η επιστροφή σε τροχιά τετράδας αποτελεί τον βασικό στόχο, προκειμένου να διορθωθεί η βαθμολογική θέση της ομάδας.

Επιστροφή στην τετράδα και αγωνιστική ετοιμότητα

Η διόρθωση της βαθμολογικής θέσης της ομάδας και η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για τη συνέχεια είναι κεντρικής σημασίας. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, απαιτείται συνέπεια και αποτελεσματικότητα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα.

Παράλληλα, η σταδιακή εξίσωση των ποδοσφαιριστών σε επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες για τη συνέχεια. Όσο περισσότεροι παίκτες πλησιάζουν στο ίδιο πάνω-κάτω επίπεδο φυσικής κατάστασης και ρυθμού, τόσο περισσότερες δυνατότητες θα έχει ο Γρηγορίου. Ο προπονητής θα μπορεί να παρουσιάσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του, με καλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη ένταση και σαφέστερη αγωνιστική ταυτότητα.

Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την ενδεκάδα

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας απέναντι στον Βόλο. Για τον λόγο αυτό, δεν προσανατολίζεται σε αλλαγές για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Η πρόθεσή του είναι να διατηρήσει το ίδιο αρχικό σχήμα.

Με αυτή την απόφαση, ο Μιχάλης Γρηγορίου επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της προηγούμενης αναμέτρησης. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να διατηρήσει τη συνοχή και τη χημεία που άρχισαν να εμφανίζονται στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής. Ο Άρης θα επιδιώξει μια εμφάνιση που θα επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο μετά τη νίκη του.

Με πληροφορίες από: Athletiko