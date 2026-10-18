Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή με στόχο την αντίδραση

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα τον Ηρακλή σε ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την πρόσφατη ήττα από την Καλαμάτα. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για τον Δικέφαλο, καθώς καλείται να δείξει άμεση αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες. Η απογοητευτική εμφάνιση της περασμένης Δευτέρας έχει δημιουργήσει πίεση στον προπονητή Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Η σημασία του ντέρμπι και η πίεση

Η ήττα του Δικεφάλου από την Καλαμάτα την περασμένη Δευτέρα επανέφερε την εσωστρέφεια στις τάξεις της ομάδας. Αυτό το αποτέλεσμα δημιούργησε τεράστια πίεση στον Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι, καθώς και στους ποδοσφαιριστές του. Η σημερινή αναμέτρηση με τον Ηρακλή χαρακτηρίζεται ως ένα ντέρμπι με έντονο χαρακτήρα «must win».

Ο ΠΑΟΚ οφείλει να δείξει αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο, όχι μόνο για να πάρει τους τρεις βαθμούς, αλλά και για να αποκαταστήσει την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να συνοδευτεί από νίκη, προκειμένου να ξεπεραστεί η αρνητική ψυχολογία που προέκυψε από το στραπάτσο.

Σημαντικές απουσίες για τον Δικέφαλο

Ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην κατάρτιση της αποστολής και της ενδεκάδας, καθώς δεν έχει στη διάθεσή του αρκετούς παίκτες. Πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Μεϊτέ, Σαρρής, Τσάλοφ, Άλι, Παβλένκα και Ντεσπόντοφ, απουσιάζει και ο τιμωρημένος Τσιφτσής.

Η πιο κομβική απουσία για τη σημερινή αναμέτρηση είναι αυτή του Δημήτρη Πέλκα. Ο Έλληνας μέσος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, γεγονός που τον καθιστά ανέτοιμο να αγωνιστεί. Η απουσία του Πέλκα αναγκάζει τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαφοροποιήσει τη δομή της ομάδας του, ειδικά στη μεσαία γραμμή.

Αναπροσαρμογές στα πλάνα του Λίσι

Με δεδομένη την απώλεια του Δημήτρη Πέλκα και την ανάγκη για αντίδραση, ο Αλέσιο Λίσι αναπροσαρμόζει τα πλάνα του για τον αγώνα με τους κυανόλευκους. Παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός τεχνικός επιμένει να μην αποκαλύπτει τις τελικές του επιλογές, όλα δείχνουν ότι οι «ασπρόμαυροι» θα παραταχθούν με τρεις κεντρικούς χαφ.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Γιάκιτς να αγωνίζεται στον ρόλο του «έξι», ενώ οι Ζαφείρης και Ούγκρεσιτς αναμένεται να αναλάβουν τους ρόλους των εσωτερικών μέσων, μπροστά από τον Κροάτη ποδοσφαιριστή. Αυτή η διάταξη στο κέντρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και στην παροχή μεγαλύτερης σταθερότητας.

Αλλαγές σε άμυνα και επίθεση

Εκτός από τη μεσαία γραμμή, αναμένονται διαφοροποιήσεις και στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια, η παρουσία του Μοναστηρλή θεωρείται δεδομένη. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Γιαννούλης έχει το προβάδισμα για τη θέση του βασικού, ενώ στα δεξιά η παρουσία του Κένι θεωρείται δεδομένη.

Στο κέντρο της άμυνας, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με την Καλαμάτα, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και λογικά θα ξεκινήσει. Ωστόσο, ο Παντελής Χατζηδιάκος διεκδικεί επίσης τη θέση δίπλα στον Ντιέγκο Κόστα, προσθέτοντας μια επιλογή στον προπονητή. Στην επίθεση, οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Εντιαγέ αναμένεται να συνθέσουν τη γραμμή κρούσης, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να σκοράρουν.

Παράλληλα, στην εξίσωση μπαίνει πλέον δυναμικά και ο Σιμόν Μπάνζα, μετά το ντεμπούτο του. Το ενδεχόμενο συνύπαρξης των δύο Αφρικανών επιθετικών, του Εντιαγέ και του Μπάνζα, στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπάνζα θα αρχίσει να παίρνει σταδιακά περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους αγώνες του Δικεφάλου, ενισχύοντας τις επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Το ζητούμενο της ουσιαστικής βελτίωσης

Πέρα από την αυτονόητη ανάγκη για νίκη και τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι οφείλει να δείξει ουσιαστική βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Αυτό αφορά κυρίως τον ανασταλτικό τομέα, όπου η ομάδα καλείται να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση στην άμυνα είναι κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω «στραπατσάδων».

Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ καλείται να διευρύνει τα καλά του διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η σταθερότητα στην απόδοση και η ικανότητα να διατηρεί υψηλό ρυθμό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι βασικά ζητούμενα. Η σημερινή αναμέτρηση με τους «κυανόλευκους» αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία βελτίωσης, αρχής γενομένης απόψε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta