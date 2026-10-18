Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα Aktor

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αστέρα Aktor το απόγευμα της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, εξετάζει πιθανές διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα, καθώς οι «πράσινοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες στο πρωτάθλημα. Στόχος της ομάδας είναι να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την πρώτη της ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική.

Η αναγκαστική απουσία και οι επιλογές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ετιέν Καμαρά για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor. Ο Δανός τεχνικός έλαβε την απόφαση να δηλώσει τον ποδοσφαιριστή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί λόγω καρτών. Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση έμεινε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για αναπροσαρμογές στο αρχικό σχήμα.

Παρά τις απουσίες, ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει λάβει ώθηση ψυχολογίας μεσοβδόμαδα. Η ομάδα πραγματοποίησε μία αρκετά καλή εμφάνιση κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, παρόλο που το τελικό σκορ (2-1) χαρακτηρίστηκε «φτωχό».

Το σύστημα και οι σκέψεις για την άμυνα

Ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές στην τακτική του προσέγγιση. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως θα επιμείνει στο σχηματισμό 4-2-3-1 και για αυτή την αναμέτρηση. Το σύστημα 4-4-2 θα παραμείνει ως εναλλακτική επιλογή για τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση.

Κάτω από τα δοκάρια, ο Δανός τεχνικός θα ξεκινήσει τον Πένια. Στην αμυντική γραμμή, ενδέχεται να υπάρξει μια διαφοροποίηση μετά από καιρό. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στη δεξιά πλευρά θα βρίσκεται ο Καλάμπρια. Για την αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Σαλάχ-Εντίν διεκδικεί στα ίσια τη θέση με τον Κυριακόπουλο, με πιθανότητα να ξεκινήσει από την αρχή του αγώνα.

Αλλαγές στη μεσαία γραμμή και τη θέση «10»

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και αποφασίστηκε από τον Νίστρουπ να εκτίσει την ποινή του σε αυτό το ματς, φέρνει τον Λούζα δίπλα στον Κάνγκουα. Αυτή η αναγκαστική αλλαγή διαμορφώνει το δίδυμο των κεντρικών χαφ για την επικείμενη αναμέτρηση.

Πιο μπροστά, στη θέση «10», η διεκδίκηση είναι ανάμεσα στον Ουναΐ και τον Γιάγκουσιτς. Ο νεαρός Κροάτης έχει αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, μετά την τελευταία του εμφάνιση στον αγώνα του Κυπέλλου με την Κηφισιά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Οι επιλογές στα «φτερά» της επίθεσης

Στα «φτερά» της επίθεσης, οι δύο θέσεις παραμένουν ανοιχτές και διεκδικούνται από τρεις ποδοσφαιριστές: τον Λιβάι, τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι να δούμε τον Λιβάι να αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά και τον Ταμπόρδα στην αριστερή.

Ο Αντίνο, στο πλαίσιο του «μίνι-φρεσκαρίσματος» που σκέφτεται ο προπονητής, αναμένεται να μείνει στον πάγκο. Αυτή η επιλογή του δίνει την ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες, ενώ παραμένει μια σημαντική λύση για τη συνέχεια του αγώνα, εφόσον χρειαστεί να ενισχύσει την επιθετική γραμμή.

Η πλήρης αποστολή του Παναθηναϊκού

Για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor, η αποστολή του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβίγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta