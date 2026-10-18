Η ΑΕΚ επικράτησε της Μυκόνου με 84-79, σε ένα παιχνίδι όπου χρειάστηκε να βρει λύσεις για να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης αντιπάλου της. Η νίκη αυτή έφερε την Ένωση στις δύο επιτυχίες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της GBL, διατηρώντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μαζί με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, μίλησε για την απόδοση της ομάδας. Στάθηκε στην ικανότητα του Ερτέλ να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του, καθώς και στην επίδραση των επιστροφών των Ντέρικ Γουίλιαμς και Γκρεγκ Μπράουν.

Η νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για την Ένωση. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 84-79, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη στην έδρα της. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί τη δεύτερη νίκη της ΑΕΚ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της GBL, δείχνοντας την πρόθεσή της για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ωστόσο είδε τους Ντέρικ Γουίλιαμς και Γκρεγκ Μπράουν να επιστρέφουν στη δράση. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική, καθώς γέμισαν τη ρακέτα και προσέφεραν σημαντικές λύσεις. Κομβικό ρόλο στην επικράτηση της Βασίλισσας είχαν επίσης οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Δημήτρης Κατσίβελης.

Η συμβολή του Δημήτρη Κατσίβελη

Ο Δημήτρης Κατσίβελης αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, όντας πρώτος σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής σημείωσε 13 πόντους, με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/6 βολές. Στην στατιστική του πρόσθεσε επίσης 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 12 στο ranking.

Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αποτελεί ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του προπονητή Σάκοτα. Μάλιστα, ο Κατσίβελης πήρε ένα σημαντικό επιθετικό φάουλ στα 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, από τον Τσάιλντς, σε ένα κρίσιμο σημείο όπου το σκορ ήταν 81-77 υπέρ της ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις μετά τον αγώνα και η αντίδραση της ομάδας

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για την αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα από τον Άρη. Δήλωσε πως δεν υπήρχε έξτρα πίεση, αλλά η ομάδα ήθελε να αντιδράσει και να υπερασπιστεί την έδρα της, παίρνοντας τις νίκες που πρέπει στο γήπεδό της. Ανέφερε ότι η ομάδα έκανε κατά διαστήματα ένα καλό ματς.

Ωστόσο, ο Κατσίβελης επισήμανε ότι υπήρχαν αρκετά κενά και «κοιλιά» στην απόδοση της ομάδας, κάτι που πρέπει να δουλευτεί και να βελτιωθεί στα επόμενα παιχνίδια. Αυτή η αυτοκριτική δείχνει την προσήλωση στην περαιτέρω βελτίωση και την ανάγκη για σταθερότητα στην απόδοση.

Η πολυφωνία της Ένωσης και ο ρόλος του Ερτέλ

Ο Δημήτρης Κατσίβελης τόνισε τη σημασία της πολυφωνίας στην Ένωση, καθώς έξι παίκτες της ομάδας σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Εξήγησε ότι η ομάδα είναι χτισμένη έτσι ώστε να μπορεί να πάρει πράγματα από όλους τους παίκτες. Αυτό το στοιχείο θεωρείται πολύ σημαντικό για την συνολική λειτουργία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ερτέλ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν δημιουργό που μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι για πολλούς παίκτες, ουσιαστικά για όλους. Ο Ερτέλ είχε 11 ασίστ στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως «μαέστρος». Ο Κατσίβελης υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η ομαδική προσπάθεια, ειδικά για να καλυφθεί η απουσία του Μπάρτλεϊ.

Οι κομβικές επιστροφές των Γουίλιαμς και Μπράουν

Ο Κατσίβελης στάθηκε στις κομβικές επιστροφές των Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς, τονίζοντας ότι είναι δύο παίκτες που δίνουν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η αθλητικότητα και ο τρόπος παιχνιδιού τους είναι στοιχεία που έλειψαν από την ομάδα, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δουλειά της ομάδας είναι πλέον, μέσα από την προπόνηση, να βρει τη χημεία και με αυτούς τους παίκτες που επιστρέφουν. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια του πρωταθλήματος, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του διευρυμένου ρόστερ.

Η εμπειρία του ελληνικού κορμού

Ο Δημήτρης Κατσίβελης αναφέρθηκε και στη βοήθεια που πήρε η ΑΕΚ από τον ελληνικό κορμό της ομάδας, καθώς και στη δική του εμφάνιση, αλλά και του Λαρεντζάκη. Υπογράμμισε τη σημασία του να κερδίζονται τα παιχνίδια που διεξάγονται στην έδρα της ομάδας. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο για την πορεία της ΑΕΚ.

Επεσήμανε επίσης ότι πολλά παιδιά του ελληνικού κορμού διαθέτουν πλέον την απαραίτητη εμπειρία από την Α1. Αυτή η εμπειρία θεωρείται καθοριστική για την απόδοση της ομάδας σε κρίσιμα παιχνίδια και την ικανότητά της να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta