Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Φρίμπουρ στην Ελβετία με σκορ 80-65. Με αυτή τη νίκη, οι Νησιώτες έφτασαν τις δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση, δείχνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. Η ομάδα του Ζιάγκου παρουσίασε μια δυναμική εμφάνιση, καταφέρνοντας να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων.

Η εξέλιξη του αγώνα και η αντίδραση της Μυκόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους της Φρίμπουρ να μπαίνουν πιο δυνατά στο παιχνίδι. Με πρωταγωνιστή τον Μπράουν, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αρχικό προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 12-3. Ωστόσο, η αντίδραση της Μυκόνου ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Οι Νησιώτες δεν πτοήθηκαν από το αρχικό σερί των Ελβετών. Με τον Έλληνα περιφερειακό Σκουλίδα να σκοράρει για τρεις πόντους, η Μύκονος κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ, διαμορφώνοντας το 15-18, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η μάχη της δεύτερης περιόδου και η ανατροπή στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, η Φρίμπουρ ανέβασε ξανά την απόδοσή της και, με τον Μπαλά να ηγείται, κατάφερε να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στα μέσα της περιόδου, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 35-28, δημιουργώντας μια διαφορά επτά πόντων.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ζιάγκου επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Με τον Λοβ να μειώνει σε 37-35 και τον Τσάιλντς να διαμορφώνει το 37-40, η Μύκονος ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενη, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ.

Η κυριαρχία της Μυκόνου στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Φρίμπουρ να προσπαθεί να ανακτήσει το προβάδισμα. Πράγματι, οι Ελβετοί πέρασαν μπροστά με 50-47 στο 25ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του Ζιάγκου. Η απάντηση της Μυκόνου ήταν και πάλι άμεση.

Με τον Τσάιλντς να σκοράρει, η Μύκονος έκανε το 50-53 στο 29ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Φάντερμπερκ έδωσε αέρα επτά πόντων στους Νησιώτες, διαμορφώνοντας το 58-65 στο 36ο λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Μύκονος διατήρησε τον έλεγχο.

Η τελική επικράτηση και τα στοιχεία της νίκης

Οι Νησιώτες κατάφεραν να κρατήσουν άνετα τη νίκη στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ανεβάζοντας μάλιστα τη διαφορά. Το τελικό σκορ 65-80 επισφράγισε την ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας στην αναμέτρηση.

Η Μύκονος υπερίσχυσε σημαντικά στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 42 έναντι 24 των Ελβετών, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό. Επιπλέον, η ομάδα πήρε σωστές αποφάσεις στα τελευταία πέντε λεπτά του παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την επικράτηση.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Από πλευράς Μυκόνου, ο Τσάιλντς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, σημειώνοντας double double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Άπλμπι με 16 πόντους και ο Λοβ με 14 πόντους, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίθεση.

Για τη Φρίμπουρ, ο Μπαλά ξεχώρισε με 21 πόντους, όμως η προσφορά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Ο Κολόν είχε μια άστοχη βραδιά με 1/9 σουτ, ενώ ο Μοερμάν τελείωσε το παιχνίδι με 2/10 σουτ, στοιχεία που επηρέασαν αρνητικά την απόδοση της ελβετικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta