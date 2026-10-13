Το Περιστέρι επικράτησε της Βαρέζε εκτός έδρας με 82-85

Το Περιστέρι συνέχισε τις μαχητικές εμφανίσεις του στο Basketball Champions League, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Βαρέζε εκτός έδρας με σκορ 82-85. Η ελληνική ομάδα επέστρεψε από ένα σημαντικό προβάδισμα των γηπεδούχων, φτάνοντας στην ανατροπή. Με αυτή τη νίκη, το Περιστέρι παραμένει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας να «μαγεύει» με την απόδοσή του.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Βαρέζε

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βαρέζε να δείχνει καλύτερη εικόνα, αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα από νωρίς. Ο Καμαγκατέ διαμόρφωσε το σκορ σε 6-3, δίνοντας τον τόνο για τους γηπεδούχους. Το Περιστέρι απάντησε με τρίποντο του Άντερσον, ισοφαρίζοντας σε 8-8, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια.

Ο Νικολαΐδης κατάφερε να δώσει για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, κάνοντας το σκορ 16-17. Ωστόσο, η Βαρέζε αντέδρασε άμεσα, με τον Ντιούκ να την οδηγεί στο +5 (27-23). Ο Φράιντελ, με τρίποντο από τα 6,75 μ. στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μείωσε τη διαφορά σε 27-26.

Η κυριαρχία της Βαρέζε στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στη δεύτερη περίοδο, η Βαρέζε ανέβασε την απόδοσή της, με τους Ντιούκ και Χέιλ να αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά, φτάνοντας σε διψήφιο προβάδισμα (40-30) στο 14ο λεπτό του αγώνα. Ο Ρένφρο ανέλαβε στη συνέχεια δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμα περισσότερο.

Το προβάδισμα της Βαρέζε έφτασε στο +16 (49-33), καθώς το Περιστέρι περιορίστηκε σε μόλις 11 πόντους κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 52-37 υπέρ της ιταλικής ομάδας, με τον Φράιντελ να είναι ο μοναδικός διψήφιος σκόρερ για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Η μεγάλη επιστροφή του Περιστερίου

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Το Περιστέρι επέστρεψε στο παρκέ με διαφορετική ενέργεια και αποφασιστικότητα, πραγματοποιώντας ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων. Αυτό το σερί μείωσε τη διαφορά σε 52-48 στο 23ο λεπτό, δίνοντας νέα πνοή στην προσπάθεια ανατροπής.

Οι Πέιν, Κάριους και Νίκολς έδωσαν σημαντική ώθηση στην ομάδα τους, με τον Νικολαΐδη να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με ένα κρίσιμο τρίποντο, διαμορφώνοντας το 60-60 στο 27'. Στη συνέχεια, ο Άντερσον έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους με 60-62, προτού ο Νίκολιτς ισοφαρίσει για τη Βαρέζε σε 64-64, ολοκληρώνοντας ένα καθοριστικό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 12-27 υπέρ του Περιστερίου.

Ντέρμπι μέχρι τέλους και καθοριστικές στιγμές

Το ντέρμπι συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στην τελευταία περίοδο. Ο Κάριους έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι, κάνοντας το 64-66. Ωστόσο, οι Ρένφρο και Ρόμπι απάντησαν για τους Ιταλούς, διαμορφώνοντας το 68-66, δείχνοντας ότι ο αγώνας θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Ο Φριντέλ, με ένα τρίποντο, έβαλε ξανά μπροστά την ελληνική ομάδα (68-70). Παρά ένα λάθος του Φιντς, ο Κάριους έκλεψε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (70-75) πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Τρεις βολές δια χειρός Χέιλ έφεραν τη Βαρέζε ξανά σε απόσταση καλαθιού, όμως ο Νίκολς βρέθηκε εκεί με τρίποντο για το 73-78.

Ο Τάι Νίκολς MVP της αναμέτρησης

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, τα τρίποντα των Αλβίτι και Χέιλ έβαλαν μπροστά τη Βαρέζε σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα, διαμορφώνοντας το 79-78 στο 38ο λεπτό. Ωστόσο, ο Κάριους είχε άμεση απάντηση, σκοράροντας για το 79-81, διατηρώντας το Περιστέρι αήττητο. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατάφερε να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 82-85.

Ο Τάι Νίκολς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, με μια διπλή εμφάνιση που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Η μαχητικότητα και η αποτελεσματικότητα του Περιστερίου, ειδικά στην ανατροπή του σκορ, επιβεβαίωσαν την αήττητη πορεία του σε όλες τις διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta