Ο Ολυμπιακός αγνώριστος στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Βαλένθια για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ιδιαίτερα προβληματικό πρώτο ημίχρονο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 59-34, εμφανίζοντας μια αγνώριστη εικόνα τόσο στην αμυντική τους λειτουργία όσο και στην επιθετική τους παραγωγικότητα. Η ομάδα δέχθηκε 59 πόντους μέσα σε 20 λεπτά αγώνα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετώπισε στην «Roig Arena».

Η εικόνα των πρωταθλητών Ευρώπης

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιακός, παρουσίασαν μια τραγική εικόνα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στην ισπανική ομάδα της Βαλένθια. Το σκορ στο τέλος του πρώτου μέρους διαμορφώθηκε σε 59-34 υπέρ των γηπεδούχων, καταδεικνύοντας την αδυναμία των «ερυθρόλευκων» να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αγώνα.

Η διαφορά των 25 πόντων που δημιουργήθηκε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σημαντικά πίσω στο σκορ, αποτελεί ένα ξεκάθαρο δείγμα της κακής απόδοσης και των προβλημάτων που αντιμετώπισε η ομάδα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Βαλένθια, η οποία έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση με ένα απόλυτο 4/4 νικών, εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις αδυναμίες του αντιπάλου της.

Προβλήματα σε άμυνα και επίθεση

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός ήταν η αμυντική του λειτουργία. Το γεγονός ότι δέχθηκε 59 πόντους σε ένα μόνο ημίχρονο, υπογραμμίζει την ανεπάρκεια στην αναχαίτιση των αντιπάλων και την έλλειψη αμυντικής συγκέντρωσης. Η κακή αμυντική αντιμετώπιση επέτρεψε στη Βαλένθια να σκοράρει με μεγάλη ευκολία.

Παράλληλα με την άμυνα, και στην επίθεση υπήρχαν σημαντικά ζητήματα για τους Πειραιώτες. Η ομάδα είχε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, με 9/18 δίποντα και μόλις 2/9 τρίποντα. Αυτό δείχνει δυσκολία στην οργάνωση των επιθέσεων και στην αποτελεσματική εκτέλεση των προσπαθειών τους, με αποτέλεσμα την περιορισμένη παραγωγή πόντων.

Η αποτελεσματικότητα της Βαλένθια

Οι «νυχτερίδες» της Βαλένθια επέδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις κατηγορίες του παιχνιδιού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγάλη διαφορά του σκορ. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, είχαν 8/10, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 80% ευστοχία.

Επιπλέον, η ισπανική ομάδα ήταν ιδιαίτερα εύστοχη και από κοντινή απόσταση, σημειώνοντας 15/21 δίποντα, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 71%. Από την περιφέρεια, η Βαλένθια είχε 7/17 τρίποντα, δηλαδή 41% ευστοχία, γεγονός που της επέτρεψε να διευρύνει το προβάδισμά της.

Ατομικές επιδόσεις και αναλογία ασίστ-λαθών

Ένα ακόμη σημείο που επηρέασε αρνητικά την απόδοση του Ολυμπιακού ήταν η αναλογία ασίστ-λαθών. Μετά τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, η ομάδα κατέγραψε 6 ασίστ έναντι 9 λαθών, μια αναλογία που χαρακτηρίζεται ως κάτι παραπάνω από κακή. Αυτό υποδηλώνει προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ατομικά, ο μόνος παίκτης που κατάφερε να ξεχωρίσει από πλευράς Ολυμπιακού ήταν ο Μοντέρο, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική του 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Παπανικολάου συνέβαλε με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, προσπαθώντας να βοηθήσει την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta