Τρινκιέρι: «Μας κλώτσησαν στον κ@@ο, πρέπει να είμαστε ταπεινοί»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά την ήττα της ομάδας του με 95-86 από τη Λιετκαμπέλις στην έδρα της, στο Πανεβέζις. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε με έμφαση στην έλλειψη της απαραίτητης έντασης και ενέργειας από τους παίκτες του, τονίζοντας πως η εικόνα της ομάδας δεν είχε σχέση με το μπάσκετ.

Η ήττα και η έλλειψη ενέργειας

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ συνεχάρη τη Λιετκαμπέλις για την απόλυτα δίκαιη νίκη της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μας κλώτσησαν στον κ...». Ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε ότι η ήττα δεν οφείλεται σε αγωνιστικά ζητήματα, αλλά σε έλλειψη ενέργειας, πάθους και αποφασιστικότητας, στοιχεία στα οποία η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Πανεβέζις προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον Τρινκιέρι, ο οποίος επανέλαβε αρκετές φορές την ανάγκη για μεγαλύτερη ένταση και διάθεση από τους αθλητές του. Η έλλειψη αυτών των βασικών στοιχείων ήταν, κατά τον ίδιο, ο κύριος λόγος για την επικράτηση της αντίπαλης ομάδας.

Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στα στατιστικά του αγώνα, τονίζοντας ότι αυτά «τα λένε όλα» για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, η Λιετκαμπέλις είχε υψηλά ποσοστά ευστοχίας, σουτάροντας με 62% εντός παιδιάς, κάτι που ο προπονητής χαρακτήρισε ως αδυναμία της ομάδας του να σταματήσει τους αντιπάλους.

Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στα ριμπάουντ, καθώς η Λιετκαμπέλις κυριάρχησε σε κάθε επίπεδο σε αυτόν τον τομέα. Ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις που οι παίκτες του ΠΑΟΚ κατάφεραν να σταματήσουν τους αντιπάλους, εκείνοι κέρδιζαν τις διεκδικούμενες μπάλες, κάτι που επιβεβαιώνει την έλλειψη πάθους και αποφασιστικότητας.

Προσγείωση στην πραγματικότητα

Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε την ήττα ως «πολύ κακή», όχι τόσο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η ομάδα. Ο Τρινκιέρι δήλωσε ότι μπορεί να αποδεχτεί μία ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ ή όταν κάνει κάτι καλύτερα από τη δική του ομάδα.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποδεχτεί μία ήττα όταν η ομάδα του χάνει επειδή ο αντίπαλος «θέλει περισσότερο τη νίκη». Αυτή η κατάσταση, όπως είπε, ήταν μία «προσγείωση στην πραγματικότητα». Ο Τρινκιέρι εξήγησε ότι οι συνθήκες για ένα τέτοιο αποτέλεσμα είχαν ωριμάσει, καθώς στα προηγούμενα παιχνίδια, παρόλο που κέρδιζαν, δεν έπαιζαν όπως έπρεπε, ούτε με την απαιτούμενη σκληράδα και ενέργεια.

Η αντίδραση και η συλλογική ευθύνη

Ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε ότι τέτοια συμβάντα είναι μέρος μιας σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι ο τρόπος αντίδρασης της ομάδας. Έθεσε το ερώτημα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, στα επόμενα 30 λεπτά και πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Η διαχείριση της ήττας και η άμεση αντίδραση αποτελούν προτεραιότητα για τον προπονητή.

Αναφορικά με την έλλειψη πάθους και τους λόγους αυτής της εικόνας, ο Τρινκιέρι απέφυγε να δώσει μια «ανόητη απάντηση». Δήλωσε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του, υπογραμμίζοντας ότι «όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη φιλοσοφία της συλλογικής ευθύνης που πρεσβεύει ο προπονητής.

Το «γιατί» και το «τι πρέπει να γίνει»

Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή το ακριβές «γιατί» πίσω από την πρόχειρη προσπάθεια, την έλλειψη ενέργειας και πάθους που παρουσίασε η ομάδα. «Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι βέβαιος για το «τι πρέπει να κάνω αύριο».

Ο Τρινκιέρι ζήτησε να δοθεί στους παίκτες το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά επέμεινε ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν πως τέτοιες εμφανίσεις δεν είναι αποδεκτές. Η εστίαση πλέον στρέφεται στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην προετοιμασία για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta