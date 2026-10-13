Η νίκη της Σαμπάχ διατηρεί την Ελλάδα κοντά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας UEFA

Η Ελλάδα διατηρείται σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, χάρη σε μια σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε εκτός των ελληνικών γηπέδων. Η τεράστια νίκη της Σαμπάχ ενάντια στη Σλάβια Πράγας στο Μπακού συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για τη χώρα μας, παρόλο που οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν ακόμα αγωνιστεί αυτή την εβδομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η σημασία της νίκης της Σαμπάχ

Τα καλά νέα για την ελληνική βαθμολογία της UEFA ήρθαν νωρίς από το Μπακού, όπου η Σαμπάχ κατάφερε να αποσπάσει την παρθενική της νίκη στο Champions League. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν λύγισε τη Σλάβια Πράγας, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκός για τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή η εξέλιξη είναι καθοριστική, καθώς η Τσεχία, στην οποία ανήκει η Σλάβια Πράγας, αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή της Ελλάδας στην προσπάθεια για μια καλύτερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η νίκη της Σαμπάχ επί της Σλάβια Πράγας διατήρησε την Ελλάδα σε απόσταση μόλις 113 βαθμών από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA. Το αποτέλεσμα αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η Τσεχία μοιράζεται αυτή τη στιγμή τη δέκατη θέση της βαθμολογίας μαζί με την Πολωνία, καθιστώντας κάθε απώλεια βαθμών για τους ανταγωνιστές μας ιδιαίτερα σημαντική.

Η τρέχουσα κατάσταση στη βαθμολογία

Η μάχη για τις υψηλές θέσεις στη βαθμολογία της UEFA είναι σκληρή, με πολλές χώρες να διεκδικούν μια θέση στην πρώτη δεκάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Τσεχία και η Πολωνία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κοινή δέκατη θέση, αμφότερες με 45.125 βαθμούς. Η Τσεχία έχει τέσσερις από τις πέντε ομάδες της εν ενεργεία, ενώ η Πολωνία έχει δύο από τις πέντε.

Η Ελλάδα ακολουθεί στην δωδέκατη θέση με 45.012 βαθμούς, έχοντας και αυτή τέσσερις από τις πέντε ομάδες της να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αμέσως μετά ακολουθούν η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς και η Δανία με 38.306 βαθμούς, αμφότερες με τέσσερις ομάδες εν ενεργεία. Η μικρή διαφορά βαθμών μεταξύ των χωρών υπογραμμίζει τη σημασία κάθε αποτελέσματος στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων

Το επόμενο διήμερο αναμένεται να είναι καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, καθώς οι ελληνικές ομάδες θα μπουν στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα ταξιδέψουν επί γαλλικού εδάφους, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τη Μαρσέιγ και τον ΟΦΗ από τη Ρεν.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πρεμιέρα του στο Conference League, υποδεχόμενος την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι ζωτικής σημασίας για τη συγκομιδή βαθμών που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να διατηρήσει ή και να βελτιώσει τη θέση της στην κατάταξη, εκμεταλλευόμενη το θετικό αποτέλεσμα της Σαμπάχ.

Οι αγώνες των ανταγωνιστών

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας θα έχουν επίσης τις δικές τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα επηρεάσουν άμεσα τη βαθμολογία της UEFA. Για την Τσεχία, η Σπάρτα Πράγας θα αγωνιστεί εντός έδρας με τη Λίλεστρομ, ενώ η Βικτόρια Πλζεν θα φιλοξενηθεί από τη Φερεντσβάρος. Επίσης, η Γιάμπλονετς θα παίξει εκτός έδρας με τη Φράιμπουργκ.

Αντίστοιχα, για την Πολωνία, η Λεχ Πόζναν θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν και η Γιαγκελόνια θα αγωνιστεί εντός έδρας με την Αραράτ. Τα αποτελέσματα αυτών των αναμετρήσεων θα διαμορφώσουν το τοπίο της βαθμολογίας και θα καθορίσουν πόσο κοντά θα παραμείνει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα ή αν θα μπορέσει να μειώσει περαιτέρω την απόσταση από τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta