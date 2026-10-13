Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την αήττητη Βαλένθια: Εκτός δωδεκάδας τέσσερις παίκτες

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ως στόχο να φτάσει στην τέταρτη νίκη της στη διοργάνωση, σε μία εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι σε έναν αήττητο αντίπαλο. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γνωστή έγινε η δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων», με τέσσερις παίκτες να μένουν εκτός.

Η αναμέτρηση στην Ισπανία

Η ομάδα του Πειραιά θα φιλοξενηθεί από τη Βαλένθια την Τρίτη 13 Οκτωβρίου του 2026, στις 22:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Ο Ολυμπιακός, μετά την επικράτηση επί της Εφές Αναντολού στα Άνω Λιόσια, έχει ανέβει στο 3-1 και αναζητά ένα σπουδαίο «διπλό» στην Ισπανία.

Το έργο των πρωταθλητών Ευρώπης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η Βαλένθια έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ένα εντυπωσιακό 4-0. Οι «νυχτερίδες» αποτελούν μία από τις δύο μοναδικές αήττητες ομάδες της διοργάνωσης, μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Η κατάσταση της Βαλένθια

Η Βαλένθια, παρά τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο προπονητικό της επιτελείο και στο μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της, παραμένει μία εξαιρετική ομάδα. Χαρακτηρίζεται από το γρήγορο ρυθμό παιχνιδιού της, καθώς δεν σταματάει να τρέχει, πηγαίνοντας τις αναμετρήσεις της σε ένα «τρελό» τέμπο.

Η μέχρι τώρα πορεία της, με το 4-0 στο ξεκίνημα της σεζόν, επιβεβαιώνει την επικινδυνότητά της και καθιστά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μία απαιτητική δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους».

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή και οι απουσίες

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βαλένθια με 16 παίκτες. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει επιστρέψει πλήρως στη δράση, ανεβάζοντας σημαντικά το επίπεδο της ομάδας στη φροντ λάιν.

Ωστόσο, τέσσερις παίκτες έμειναν εκτός της τελικής δωδεκάδας για το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα οι Νετζήπογλου, Ντάνστον, Καραγιαννίδης και Πάπας.

Ο στόχος του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός επιδιώκει την τέταρτη νίκη του στην EuroLeague, σε μία προσπάθεια να εδραιωθεί από νωρίς σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ. Η ομάδα αναζητά τη δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη της, μετά την επιτυχία επί της Εφές Αναντολού.

Η επικράτηση επί της αήττητης Βαλένθια θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τους «ερυθρόλευκους» στην πορεία τους στη διοργάνωση, ενισχύοντας την ψυχολογία και τη βαθμολογική τους θέση.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague

Εκτός από την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου περιλαμβάνει και άλλους αγώνες:

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports Start)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:00, Novasports 3)

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30, Novasports 6)

Μπασκόνια – Ντουμπάι (21:30, Novasports 2)

Αρμάνι – Ρεάλ (21:30, Novasports 5)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR (21:30, Novasports 4)

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit