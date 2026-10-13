Ημέρα και ώρα για τον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup, όπου θα υποδεχθεί την γερμανική Ουλμ στην έδρα του. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00 στην «PAOK Sports Arena». Οι Θεσσαλονικείς επιδιώκουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση.

Η επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην έδρα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή του υποχρέωση, η οποία θα διεξαχθεί εντός έδρας. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα φιλοξενήσει την Ουλμ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον «Δικέφαλο» να ανακτήσει τον ρυθμό του και να επιδιώξει μια νίκη μπροστά στο κοινό του.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στην «PAOK Sports Arena». Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 20:00 το βράδυ. Η έδρα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των παικτών του Τρινκιέρι να επιστρέψουν στις επιτυχίες στη διοργάνωση.

Η γερμανική Ουλμ ως αντίπαλος

Απέναντι στον ΠΑΟΚ θα βρεθεί η ομάδα της Ουλμ, η οποία προέρχεται από τη Γερμανία. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του EuroCup και αναμένεται να είναι μια πρόκληση για τους Θεσσαλονικείς. Οι παίκτες του Τρινκιέρι θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι για να αντιμετωπίσουν την γερμανική ομάδα και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η προσοχή του τεχνικού επιτελείου και των παικτών είναι στραμμένη στην προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα, με στόχο να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Η αναμέτρηση με την Ουλμ αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την πορεία του ΠΑΟΚ στον όμιλο του EuroCup, καθώς μια νίκη θα ενισχύσει σημαντικά την ψυχολογία και τη θέση της ομάδας.

Η ήττα στη Λιθουανία και η πρώτη απώλεια στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα ταξίδεψε στη Λιθουανία, όπου φιλοξενήθηκε από τη Λιετκαμπέλις. Σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση, οι «ασπρόμαυροι» δεν κατάφεραν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τη Λιετκαμπέλις ήταν 95-86, υπέρ της λιθουανικής ομάδας. Αυτή η ήττα αποτελεί την πρώτη για τον ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup, διακόπτοντας το νικηφόρο σερί του στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα επιδιώκει να αφήσει πίσω της αυτό το αποτέλεσμα και να επικεντρωθεί στην επόμενη πρόκληση.

Η επιδίωξη της επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα

Μετά την ήττα στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Το σύνολο του Τρινκιέρι είναι αποφασισμένο να αντιδράσει και να δείξει την αγωνιστική του ποιότητα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ουλμ. Η νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ομάδα σε τροχιά πρόκρισης και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της.

Οι Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας και την υποστήριξη του κόσμου τους στην «PAOK Sports Arena». Η αναμέτρηση της Τετάρτης (21/10) στις 20:00 αποτελεί μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να αποδείξει την αντοχή και την αποφασιστικότητά του, επιστρέφοντας στις νίκες στο EuroCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta