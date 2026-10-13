Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Παρτίζαν, εκτός ο Μπόνγκα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την 12άδα των παικτών που θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα αντιμετωπίζει μια δύσκολη αποστολή στην «Belgrade Arena», με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει κάνει τις επιλογές του. Σημαντική απουσία για τους «πράσινους» αποτελεί ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική σύνθεση.

Η απουσία του Ίζακ Μπόνγκα

Ο Ίζακ Μπόνγκα δεν θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον κρίσιμο αγώνα με την Παρτίζαν. Ο παίκτης εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού του χεριού, ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και οδήγησε στην απόφαση να μείνει εκτός της 12άδας.

Οι ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό του Γερμανού φόργουορντ συνέχισαν να τον απασχολούν μέχρι και λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να «κοπεί» από την αποστολή για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η επιλογή της 12άδας από τον Ομπράντοβιτς

Παρά την απουσία του Ίζακ Μπόνγκα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει καταλήξει στην τελική 12άδα που θα εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό στην «Belgrade Arena». Η σύνθεση των «πρασίνων» περιλαμβάνει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες, έτοιμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στην 12άδα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας και Φαλ. Αυτοί οι δώδεκα αθλητές θα προσπαθήσουν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ομάδα τους στην αναμέτρηση της Euroleague.

Η αναμέτρηση στην «Belgrade Arena»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στην «Belgrade Arena». Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 13 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:30, και αποτελεί μέρος της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η έδρα της Παρτίζαν φημίζεται για την «καυτή» της ατμόσφαιρα, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο απαιτητική για τους «πράσινους». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στην Παρτίζαν, σε ένα περιβάλλον γεμάτο πίεση και ένταση, σε μια δύσκολη αποστολή.

Επιστροφές και εναλλακτικές λύσεις

Παρά την απουσία του Ίζακ Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει αρκετούς παίκτες που μπορούν να καλύψουν το κενό του. Μία σημαντική επιστροφή για την ομάδα είναι αυτή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έχει επανέλθει στην αγωνιστική δράση.

Η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προσφέρει επιπλέον επιλογές στον προπονητή, ενισχύοντας το ρόστερ των «πρασίνων» και δίνοντας λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του αγώνα. Η ομάδα έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρες σύνολο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit