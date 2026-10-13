Ο Στιβ Κούπερ μίλησε για τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Στιβ Κούπερ, ο προπονητής που οδήγησε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην επάνοδό της στα «σαλόνια» της Premier League, μίλησε πρόσφατα στο Sky Sports για την περίοδο της συνεργασίας του με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ουαλός τεχνικός, ο οποίος εργάστηκε στο Σίτι Γκράουντ για περισσότερο από μία διετία, μεταξύ των ετών 2021 και 2023, θυμήθηκε εκείνη την εποχή και τις λεπτομέρειες της σχέσης του με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας.

Η επιστροφή της Φόρεστ στην Premier League

Ο 46χρονος Στιβ Κούπερ ήταν το πρόσωπο που κατάφερε να φέρει ξανά τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η θητεία του στον πάγκο της ομάδας, η οποία διήρκεσε από το 2021 έως το 2023, στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο σύλλογος κατάφερε να επιστρέψει στην Premier League μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Μιλώντας στο Sky Sports, όπου συμμετείχε ως σχολιαστής στην εκπομπή Monday Night Football, ο Κούπερ αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή την περίοδο. Η επανένταξη της Φόρεστ στην Premier League αποτέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα για τον ίδιο και για ολόκληρο τον οργανισμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική ομάδα.

Η σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Στιβ Κούπερ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον πρώην εργοδότη του, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ουαλός τεχνικός υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να διατηρεί μια καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, γεγονός που δείχνει το κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον Κούπερ, η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε από ειλικρίνεια και αμοιβαία κατανόηση. Αυτή η σταθερή σχέση, όπως δήλωσε ο ίδιος, αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο της.

Απαιτητικός ιδιοκτήτης, αλλά χωρίς παρεμβάσεις

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιγράφηκε από τον Στιβ Κούπερ ως ένας άνθρωπος απαιτητικός και νικητής. Ο πρώην προπονητής της Φόρεστ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι απαιτητικός, είναι νικητής. Είχα και εξακολουθώ να έχω καλή σχέση μαζί του».

Ο Κούπερ διευκρίνισε ότι η σχέση τους ήταν πιο εύκολη όταν η ομάδα σημείωνε νίκες, τονίζοντας ότι «Κέρδιζα για λογαριασμό του, οπότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα όταν είσαι ένας προπονητής που φέρνει νίκες, μην παρεξηγηθώ». Ωστόσο, τόνισε ότι παρά την απαιτητικότητα του ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα μετά από ήττες, δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση στα αγωνιστικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο Ουαλός τεχνικός δήλωσε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης «δεν παρενέβαινε στην επιλογή της ενδεκάδας ή στα αγωνιστικά πλάνα». Αυτό υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που έδειχνε ο ιδιοκτήτης στις αποφάσεις του προπονητή αναφορικά με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας.

Επικοινωνία και ειλικρίνεια μετά τους αγώνες

Ο Στιβ Κούπερ αποκάλυψε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν από τους αγώνες. Η επικοινωνία τους, όπως εξήγησε, λάμβανε χώρα κυρίως μετά το τέλος των παιχνιδιών. «Δεν είχα νέα του πριν από τους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κούπερ, περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ο Μαρινάκης μπορούσε να εκφράσει την άποψή του μετά από ένα παιχνίδι, κάτι που ο Κούπερ θεωρούσε δικαίωμά του και δεν του δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. «Μπορεί να εξέφραζε την άποψή του μετά από ένα παιχνίδι, αλλά αυτό είναι δικαίωμά του και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό», δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι «Ήμασταν πάντα ειλικρινείς μεταξύ μας και έτσι είχαν τα πράγματα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta