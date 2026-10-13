Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Γκέντσε με 80-62 στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Κολοσσός Ρόδου πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στο Αζερμπαϊτζάν, καταφέρνοντας να πάρει το διπλό επί της Γκέντσε με τελικό σκορ 80-62. Η νίκη αυτή, για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, διατήρησε την ομάδα αήττητη στη διοργάνωση, κάνοντας το 2/2.

Η εξαιρετική εμφάνιση και το 2/2 στη διοργάνωση

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη συνέχισε να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας την αγωνιστική της δυναμική. Η αναμέτρηση με τη Γκέντσε, που διεξήχθη στην έδρα των Αζέρων, βρήκε τους Ροδίτες σε εξαιρετική κατάσταση, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από νωρίς.

Η επικράτηση αυτή με 80-62 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον Κολοσσό στο FIBA Europe Cup, καθώς εξασφαλίζει ένα ιδανικό ξεκίνημα με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η σταθερή απόδοση και η σωστή διαχείριση του αγώνα ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην επιτυχία αυτή.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Πέιτον Γουίλις να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι με ένα τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στον Κολοσσό. Ο Καμαρά απάντησε με δίποντο για τη Γκέντσε, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-3 στο 09:23. Στη συνέχεια, μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 8-7 στο 05:43.

Ωστόσο, ο Κολοσσός, με μπροστάρη τον Κρούζερ που σημείωσε έξι πόντους, κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα και να προηγηθεί με 20-13. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Ροδίτες να διατηρούν το προβάδισμα με 20-16. Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Γκαρέτ σκόραρε, ενώ ο Χάρις απάντησε με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά στον πόντο (25-26) στο 04:36. Παρόλα αυτά, ο Κολοσσός αντέδρασε δυναμικά με ένα επιμέρους σκορ 14-2, το οποίο ξεκίνησε από τον Γουίλις στο 04:05 και ολοκληρώθηκε από τον Μάνιον στο 00:48, οδηγώντας την ομάδα στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, 40-27.

Το δεύτερο ημίχρονο και η διαχείριση της διαφοράς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Κρούζερ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι, ενώ ο ΜαΓκί απάντησε με μία βολή στο 08:25, διαμορφώνοντας το σκορ σε 28-42. Η Γκέντσε προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Μέρφι να την κατεβάζει στους 10 πόντους (43-53) στο 02:28. Όμως, ο Μπάρνετ απάντησε με ένα τρίποντο για το 56-43, διατηρώντας το προβάδισμα για τους Ροδίτες.

Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Κολοσσός ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46. Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Η Γκέντσε πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, μειώνοντας τη διαφορά σε 58-62 και δημιουργώντας στιγμές αγωνίας.

Ωστόσο, ο Κολοσσός αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Με ένα σερί 14-0, το οποίο ξεκίνησε από τον Καμπερίδη στο 06:09 και ολοκληρώθηκε από τον Μάνιον στο 04:10, η ομάδα ξέφυγε με 18 πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 76-58. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του προπονητή Λυκογιάννη διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τη διαφορά της, φτάνοντας στην τελική νίκη με 80-62.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη αναδείχθηκαν ο Έζρα Μάνιον και ο Πέιτον Γουίλις. Ο Έζρα Μάνιον ανακηρύχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, έχοντας 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Πέιτον Γουίλις, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά. Από την πλευρά της Γκέντσε, ο Χαβιέ Ρόντες ξεχώρισε, σημειώνοντας 10 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά.

Η νίκη του Κολοσσού οφείλεται κυρίως στη σωστή διαχείριση της διψήφιας διαφοράς που δημιούργησε. Ακόμα και όταν η Γκέντσε προσπάθησε να επιστρέψει στον αγώνα, μειώνοντας τη διαφορά, η ελληνική ομάδα απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, εξασφαλίζοντας έτσι το πολύτιμο διπλό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta