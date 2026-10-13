Το ντεμπούτο και οι πρώτοι πόντοι του Μοτιεγιούνας με τον ΠΑΟΚ

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που διεξήχθη μεταξύ της Λιετκάμπελις και του ΠΑΟΚ. Ο Λιθουανός σέντερ σημείωσε και τους πρώτους του πόντους για τους «ασπρόμαυρους», ευστοχώντας σε ένα λέι-απ με το αριστερό χέρι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η πρώτη εμφάνιση του Μοτιεγιούνας με τον ΠΑΟΚ

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Λιετκάμπελις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας φόρεσε για πρώτη φορά την επίσημη φανέλα των «ασπρόμαυρων». Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της παρουσίας του Λιθουανού σέντερ με την ομάδα του «δικεφάλου» του βορρά, κάνοντας το ντεμπούτο του.

Ο Μοτιεγιούνας, με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Αυτή η στιγμή ήταν ιδιαίτερη, καθώς αποτελούσε την πρεμιέρα του παίκτη με την ομάδα, στην αναμέτρηση που διεξαγόταν.

Η παρουσία του Λιθουανού σέντερ στον αγώνα της Λιετκάμπελις με τον ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη του επίσημη εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την ένταξή του στο δυναμικό της ομάδας. Το ντεμπούτο του ήταν ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Οι πρώτοι πόντοι του Λιθουανού σέντερ

Πέρα από την πρώτη του εμφάνιση, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας κατάφερε να σημειώσει και τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό το επίτευγμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λιετκάμπελις, προσθέτοντας μια ακόμη σημαντική στιγμή στο ντεμπούτο του.

Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός σέντερ ευστόχησε σε ένα λέι-απ, το οποίο εκτέλεσε με το αριστερό του χέρι. Αυτό το καλάθι ήταν το πρώτο του με τα χρώματα του «δικεφάλου» του βορρά, ανοίγοντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο σκοράρισμα για την ομάδα.

Οι πρώτοι αυτοί πόντοι του Μοτιεγιούνας ήταν αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου λέι-απ, το οποίο εκτέλεσε με δεξιοτεχνία χρησιμοποιώντας το αριστερό του χέρι. Η επίδοση αυτή συνέβη στην πρώτη του εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση κόντρα στη Λιετκάμπελις.

Η σημασία της αναμέτρησης Λιετκάμπελις - ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση στην οποία έλαβε χώρα το ντεμπούτο και οι πρώτοι πόντοι του Μοτιεγιούνας ήταν αυτή μεταξύ της Λιετκάμπελις και του ΠΑΟΚ. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε το σκηνικό για την πρώτη επίσημη παρουσία του Λιθουανού σέντερ με την ελληνική ομάδα, προσδίδοντας του ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σε αυτό το παιχνίδι, οι «ασπρόμαυροι» αντιμετώπισαν την ομάδα της Λιετκάμπελις, με τον Μοτιεγιούνας να εντάσσεται στην αγωνιστική δράση για πρώτη φορά. Η αναμέτρηση αυτή ήταν σημαντική, καθώς σηματοδότησε την πρώτη συμμετοχή του παίκτη σε επίσημο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να τον δουν εν δράσει.

Η συνάντηση των δύο ομάδων, Λιετκάμπελις και ΠΑΟΚ, ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έκανε την πρεμιέρα του. Αυτός ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία της ομάδας ως η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Λιθουανού σέντερ και η στιγμή που σημείωσε τους πρώτους του πόντους.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας και η ένταξή του στον «δικέφαλο»

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος είναι Λιθουανός σέντερ, ενσωματώθηκε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γνωστή και ως «δικεφάλου του βορρά». Η παρουσία του στην ομάδα ενισχύει το ρόστερ των «ασπρόμαυρων», προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι το προσωνύμιο της ομάδας του ΠΑΟΚ, με την οποία ο Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση και σημείωσε τους πρώτους του πόντους. Η ένταξη του Λιθουανού σέντερ στην ομάδα αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για τον σύλλογο, με τους φιλάθλους να αναμένουν τη συνεισφορά του.

Ο «δικέφαλος του βορρά» υποδέχτηκε τον Μοτιεγιούνας, ο οποίος με το λέι-απ του με το αριστερό χέρι, άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο σκοράρισμα. Η συνεισφορά του αναμένεται να είναι σημαντική για τους «ασπρόμαυρους» στις μελλοντικές αναμετρήσεις, ξεκινώντας με αυτήν κόντρα στη Λιετκάμπελις. Ο Λιθουανός σέντερ, με την πρώτη του εμφάνιση και τους πρώτους του πόντους, έδειξε την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην πορεία του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του Μοτιεγιούνας προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» και του «δικεφάλου του βορρά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta