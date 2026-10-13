Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία του τριφυλλιού και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση, που θα μεταδοθεί στις 21:30 από το Novasports 4, αποτελεί την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία για τους πράσινους στη φετινή διοργάνωση. Το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Beogradska Arena, αυτή τη φορά ως αντίπαλου.

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι

Μετά από ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, όπου σημείωσε τέσσερις εντός έδρας νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ο Παναθηναϊκός βγαίνει για πρώτη φορά εκτός Telekom Center. Στόχος των πρασίνων είναι να διατηρήσουν το αήττητο και να κάνουν το 5/5 στη διοργάνωση, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Απέναντί τους θα βρεθεί η Παρτιζάν, η οποία έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 3-1 και δείχνει πολύ καλά δείγματα υπό τις οδηγίες του Πεναρόγια. Κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Σέρβους θεωρείται δύσκολη, κυρίως λόγω της «καυτής» ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι οπαδοί της Παρτιζάν.

Στα αγωνιστικά δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με εξαίρεση τους Ναν και Σλούκα, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στο τέλος της εβδομάδας.

Η ιδιαίτερη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η αποψινή αναμέτρηση έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι ως αντίπαλου. Ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι με επεισοδιακό τρόπο από την Παρτιζάν, επέστρεψε φέτος στον Παναθηναϊκό, την ομάδα που χαρακτηρίζει ως «της καρδιάς του».

Η Beogradska Arena ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί ξανά, αυτή τη φορά όμως θα κάθεται στον πάγκο του «τριφυλλιού». Οι οπαδοί της Παρτιζάν σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά για τον άνθρωπο που λάτρεψαν, αναγνωρίζοντας τη βαθιά σχέση του με την ομάδα. Το τελευταίο ματς του Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου της Παρτιζάν ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 25 Νοεμβρίου 2025, στο Telekom Center Athens, ένα βράδυ που αποδείχθηκε καθοριστικό για το τέλος της δεύτερης θητείας του στο Βελιγράδι.

Μια σχέση ζωής με την Παρτιζάν

Η σύνδεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτιζάν ξεπερνά τα όρια μιας απλής σχέσης προπονητή-ομάδας, μετατρεπόμενη σε μια σχέση ζωής. Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε με έναν ασυνήθιστο τρόπο, καθώς βρέθηκε στον πάγκο από τη μια στιγμή στην άλλη, αφήνοντας πίσω του την καριέρα του ως παίκτης.

Το καλοκαίρι του 1991, ο Ομπράντοβιτς ήταν μέλος της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, έχοντας επιλεγεί από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και ετοιμαζόταν να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο EuroBasket. Ένα βράδυ πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ντόρτμουντ, ένα τηλεφώνημα από την Παρτιζάν άλλαξε τα πάντα. Η διοίκηση τον έπεισε να αποσυρθεί αμέσως από την ενεργό δράση και να αναλάβει πρώτος προπονητής, χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο ρόλο.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε ιστορική, καθώς το 1992 ο Ζοτς οδήγησε την Παρτιζάν στην κατάκτηση της EuroLeague, γράφοντας την πρώτη σελίδα μιας «χρυσής» διαδρομής που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η «χρυσή» διαδρομή στον Παναθηναϊκό

Μετά την επιτυχία με την Παρτιζάν, ακολούθησαν θητείες σε ομάδες όπως η Μπανταλόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τρεβίζο. Το καλοκαίρι του 1999, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στην Αθήνα έμεινε για 13 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο κατέκτησε πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια και δημιούργησε μια ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη. Η σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό ήταν βαθιά, σε σημείο που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η καρδιά του χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο.

Στις 12 Ιουνίου 2012, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της κοινής πορείας με τον Ομπράντοβιτς. Η ανακοίνωση χαρακτηρίστηκε ως «ωδή σεβασμού», ενώ ο ίδιος ο προπονητής μίλησε για «οικογένεια» και χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως την πιο δύσκολη της καριέρας του.

Οι υπόλοιποι αγώνες της Euroleague

Εκτός από την αναμέτρηση της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό AKTOR, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, θα διεξαχθούν οι αγώνες: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις στις 20:45 (Novasports Start), Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας στις 21:00 (Novasports 3), Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:30 (Novasports 6), Μπασκόνια – Ντουμπάι επίσης στις 21:30 (Novasports 2), Αρμάνι – Ρεάλ στις 21:30 (Novasports 5) και Βαλένθια – Ολυμπιακός στις 22:00 (Novasports Prime).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta