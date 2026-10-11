Εικόνες ντροπής στο κροατικό ντέρμπι Χάιντουκ-Ντιναμό: Το γήπεδο μετατράπηκε σε λιμνοθάλασσα

Το μεγάλο ντέρμπι της Κροατίας, ανάμεσα στη Χάιντουκ και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, διεξήχθη το Σάββατο (10/10) υπό εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε σοβαρά τόσο τον αγωνιστικό χώρο όσο και τις υποδομές του σταδίου «Πόλιουντ», με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εικόνες που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια. Παρά τις δυσκολίες, η Χάιντουκ κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-1, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των προβλημάτων που αναδείχθηκαν.

Ο αγώνας σε συνθήκες λιμνοθάλασσας

Η επιστροφή της Χάιντουκ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες συνοδεύτηκε από μια σπουδαία νίκη επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη ο αγώνας ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές, καθώς η απέραντη νεροποντή που έπληττε την περιοχή είχε μετατρέψει το τερέν του γηπέδου σε μία απέραντη λιμνοθάλασσα.

Αυτή η κατάσταση καθιστούσε αδύνατη την ομαλή κυκλοφορία της μπάλας, υποχρεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να «παλεύουν» όχι μόνο με τον αντίπαλο, αλλά και με το νερό και τη λάσπη που είχε δημιουργηθεί. Οι εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο έδειχναν ξεκάθαρα ότι οι συνθήκες απείχαν πλήρως από ένα επαγγελματικό επίπεδο, δυσχεραίνοντας σημαντικά το θέαμα και την απόδοση των αθλητών.

Σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του «Πόλιουντ»

Η ταλαιπωρία, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Η σφοδρή κακοκαιρία λειτούργησε ως αποκαλυπτήριο των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν στις υποδομές του σταδίου «Πόλιουντ», της έδρας της Χάιντουκ. Το στέγαστρο του σταδίου, συγκεκριμένα, αποδείχθηκε προβληματικό, καθώς διέθετε αμέτρητες τρύπες.

Ως αποτέλεσμα, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στα θεωρεία για να καλύψουν τον αγώνα, αναγκάστηκαν να ανοίξουν τις ομπρέλες τους προκειμένου να προστατεύσουν τον πολύτιμο εξοπλισμό τους από τη συνεχή βροχή. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Οπαδοί και διάδρομοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Παράλληλα με τους δημοσιογράφους, στην ίδια δυσχερή θέση βρέθηκαν και οι οπαδοί που είχαν προσέλθει στο στάδιο για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι. Η ανατολική πλευρά του γηπέδου, ένα σημείο όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός φιλάθλων, είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση και την παραμονή τους.

Επιπλέον, οι διάδρομοι που οδηγούν προς τα αποδυτήρια των ομάδων αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα, καθώς και αυτοί είχαν πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά της βροχής. Οι εικόνες από αυτές τις περιοχές του γηπέδου, που κυκλοφόρησαν ευρέως, καταδείκνυαν την έκταση του προβλήματος και την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων να αντεπεξέλθουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Προβληματισμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας

Τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του κροατικού ντέρμπι προκάλεσαν έντονη οργή και προβληματισμό στην κοινή γνώμη. Οι εικόνες από το «Πόλιουντ» άνοιξαν ξανά τη συζήτηση σχετικά με την ακαταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, αναδεικνύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί λύσεις.

Η κατάσταση στο στάδιο της Χάιντουκ κατέστησε απαραίτητη την άμεση ανακαίνιση του γηπέδου ή, εναλλακτικά, τη δημιουργία ενός καινούργιου, σύγχρονου σταδίου που θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την άνεση των φιλάθλων και των εργαζομένων. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με την ελπίδα για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta