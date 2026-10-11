Ο Προμηθέας Πατρών πρότεινε στον Γιούρι Ζντοβτς την τεχνική ηγεσία

Ο Προμηθέας Πατρών έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τον Γιούρι Ζντοβτς, με στόχο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αναζήτησης για τον σύλλογο της Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης νέου προπονητή. Η πρόταση στον Σλοβένο τεχνικό αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Προμηθέα για τη στελέφωση του πάγκου του ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Η αναζήτηση νέου προπονητή στην Πάτρα

Η ομάδα της Πάτρας, ο Προμηθέας, βρίσκεται σε φάση αναζήτησης για τον επόμενο προπονητή της. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του συλλόγου με τον Γιώργο Βόβορα. Το «διαζύγιο» με τον προηγούμενο τεχνικό οδήγησε τον Προμηθέα στην ανάγκη να βρει άμεσα τον διάδοχό του.

Ο σύλλογος της Πάτρας έχει θέσει ως προτεραιότητα την άμεση εύρεση ενός τεχνικού που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Η αναζήτηση αυτή αφορά την τεχνική ηγεσία ενόψει της συνέχειας της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Ο Προμηθέας επιδιώκει να καλύψει το κενό στον πάγκο του με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Ο Γιούρι Ζντοβτς στο στόχαστρο του Προμηθέα

Ο Γιούρι Ζντοβτς συγκαταλέγεται στους τεχνικούς που έχουν «κυκλώσει» οι ιθύνοντες του Προμηθέα Πατρών. Ο Σλοβένος προπονητής αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του συλλόγου για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Η ομάδα της Πάτρας έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον συγκεκριμένο τεχνικό, θεωρώντας τον ως μία πιθανή λύση για τον πάγκο της.

Η επιλογή του Γιούρι Ζντοβτς ως υποψηφίου για την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα υποδηλώνει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο σύλλογος. Ο Σλοβένος τεχνικός εξετάζεται σοβαρά από την ομάδα, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή. Οι συζητήσεις γύρω από το όνομά του έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Προμηθέας επιδιώκει να κλείσει το θέμα του προπονητή.

Η πρόταση και η απουσία συμφωνίας

Ο Προμηθέας Πατρών έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τον Γιούρι Ζντοβτς. Η πρόταση αυτή αφορά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Ο σύλλογος έχει καταθέσει τους όρους του στον Σλοβένο τεχνικό, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για συνεργασία.

Παρά την κατάθεση της πρότασης, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Προμηθέα και τον Γιούρι Ζντοβτς να μην έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή. Η απουσία συμφωνίας σημαίνει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, καθώς ο σύλλογος επιδιώκει να οριστικοποιήσει την επιλογή του προπονητή.

Η κατάσταση παραμένει ανοιχτή, με τον Προμηθέα να περιμένει την απάντηση του Σλοβένου τεχνικού. Η πρόταση έχει γίνει, αλλά η τελική έκβαση των συζητήσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο σύλλογος της Πάτρας συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τον πάγκο του, ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

Οι επόμενες κινήσεις του συλλόγου

Ο Προμηθέας Πατρών συνεχίζει τις ενέργειές του για την εύρεση του νέου προπονητή. Η ομάδα της Πάτρας έχει θέσει ως στόχο την άμεση κάλυψη της θέσης της τεχνικής ηγεσίας. Η ανάγκη για έναν νέο τεχνικό είναι επιτακτική, καθώς η αγωνιστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται σταθερότητα στον πάγκο.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η ομάδα θα έχει έναν προπονητή που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συνέχειας της σεζόν. Η επιλογή του Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί μία από τις προτεραιότητες, αλλά η απουσία συμφωνίας κρατάει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ο Προμηθέας θα συνεχίσει τις προσπάθειες μέχρι να βρεθεί η οριστική λύση για τον πάγκο του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta