Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε στο Άμστερνταμ και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Άγιαξ

Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε στην «Johan Cruijff ArenA» ως αντίπαλος, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Άγιαξ, και έτυχε θερμής υποδοχής από τους φίλους του «Αίαντα». Η επιστροφή του Σέρβου διεθνή ποδοσφαιριστή στο Άμστερνταμ, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Ναϊμέγκεν, «στιγμάτισε» την αναμέτρηση του Σαββάτου (10/10) μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Οι οπαδοί του Άγιαξ του επιφύλαξαν μια αρκετά συγκινητική έκπληξη, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τον πρώην αρχηγό τους.

Η συγκινητική υποδοχή στην «Johan Cruijff ArenA»

Η αναμέτρηση του Άγιαξ με τη Ναϊμέγκεν το Σάββατο (10/10) στην «Johan Cruijff ArenA» είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε την πρώτη επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς στο Άμστερνταμ μετά από τρία χρόνια. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για τη Ναϊμέγκεν, έγινε δεκτός με θερμά συναισθήματα από τους οπαδούς των γηπεδούχων, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν ως αντίπαλος.

Καθώς οι παίκτες της NEC έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανσή τους, οι φίλοι του «Αίαντα» είχαν ετοιμάσει μια ξεχωριστή υποδοχή. Ανήρτησαν ένα μεγάλο πανό κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του σταδίου, το οποίο έγραφε στα αγγλικά: «Μία φορά ο αρχηγός μας, για πάντα ένας από εμάς». Στη συνέχεια, οι οπαδοί τραγούδησαν το όνομα του Τάντιτς και τον χειροκρότησαν θερμά, με τον ίδιο να ανταποδίδει την αγάπη, αφιερώνοντας χρόνο για να φωτογραφηθεί με πολλούς από αυτούς.

Οι δηλώσεις του Σέρβου διεθνή

Μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση, ο Ντούσαν Τάντιτς είχε προβεί σε δηλώσεις που υπογράμμιζαν τη βαθιά του σύνδεση με τον Άγιαξ. Ο Σέρβος διεθνής τόνισε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός παραμένει ο ολλανδικός σύλλογος για εκείνον, εκφράζοντας μάλιστα ένα ιδιαίτερο συναίσθημα σχετικά με την πιθανότητα να σκοράρει εναντίον της πρώην ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Τάντιτς δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Αν σκοράρω για τη NEC εναντίον του Άγιαξ, αυτό θα είναι το πιο σαδιστικό γκολ της καριέρας μου». Επιπλέον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας μόνιμης επιστροφής στο Άμστερνταμ στο μέλλον, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο. «Άγιαξ, η πρώην σύζυγός μου; Όχι, ο Άγιαξ είναι ακόμα η γυναίκα μου. Αυτή τη σεζόν ήταν ακόμα πολύ νωρίς, αλλά μια μέρα θέλω να επιστρέψω στον Άγιαξ, ως προπονητής», συμπλήρωσε, δείχνοντας τη διαρκή του αγάπη για τον σύλλογο.

Η λαμπρή πορεία του στον Άγιαξ

Ο Ντούσαν Τάντιτς εντάχθηκε στον Άγιαξ το καλοκαίρι του 2018, προερχόμενος από τη Σαουθάμπτον. Από την πρώτη στιγμή, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό των φιλάθλων της ομάδας, καθιστώντας τον εαυτό του έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου. Η παρουσία του στον «Αίαντα» ήταν καθοριστική για τις επιτυχίες της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Άγιαξ, ο 37χρονος πλέον ποδοσφαιριστής κατέγραψε συνολικά 241 επίσημες εμφανίσεις. Η συνεισφορά του στην επίθεση της ομάδας ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημείωσε 105 γκολ και μοίρασε 112 ασίστ, αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές του ικανότητες τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του.

Τίτλοι και σημαντικές διακρίσεις

Η παρουσία του Ντούσαν Τάντιτς στον Άγιαξ συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες και την κατάκτηση τίτλων. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πανηγύρισε τρεις φορές την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολλανδίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Άγιαξ στην Eredivisie κατά τη διάρκεια της θητείας του. Παράλληλα, συνέβαλε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ολλανδίας δύο φορές, προσθέτοντας ακόμη περισσότερα τρόπαια στην τροπαιοθήκη του συλλόγου.

Πέρα από τους συλλογικούς τίτλους, ο Τάντιτς γνώρισε και προσωπικές διακρίσεις. Τη σεζόν 2018/19, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Eredivisie, σημειώνοντας 28 γκολ, μια επίδοση που υπογράμμισε την επιθετική του δεινότητα. Την ίδια σεζόν, ο Άγιαξ, με τον Τάντιτς σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, πραγματοποιώντας μια αξιοσημείωτη πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η πορεία του μετά τον «Αίαντα»

Ο Ντούσαν Τάντιτς αποχώρησε από τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 2023, κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο στον ολλανδικό σύλλογο. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Φενέρμπαχτσε, όπου μετακόμισε μετά την αποχώρησή του από το Άμστερνταμ. Η παρουσία του στην τουρκική ομάδα αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή.

Φέτος το καλοκαίρι, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία, ο Τάντιτς επέστρεψε στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά, επέλεξε να αγωνιστεί για λογαριασμό της Ναϊμέγκεν, ολοκληρώνοντας έτσι την επιστροφή του στα ολλανδικά γήπεδα και δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του Άγιαξ να τον ξαναδούν από κοντά στην «Johan Cruijff ArenA».

Με πληροφορίες από: Gazzetta