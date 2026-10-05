Σκάνδαλο πριν τον «τελευταίο χορό» του Μέσι: Καταγγελίες για ταξίδι και διαμονή

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για τον επίλογο της μυθικής του καριέρας με την εθνική Αργεντινής, βάζοντας «τίτλους τέλους» έπειτα από 21 χρόνια. Ο «Pulga» θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ωστόσο, ο ιστορικός αυτός αποχαιρετισμός έχει επισκιαστεί από σοβαρές αντιπαραθέσεις και σκληρές κατηγορίες που έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων εναντίον των διοργανωτών.

Ο επίλογος της καριέρας του Μέσι με την Αργεντινή

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην τελική ευθεία της παρουσίας του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ολοκληρώνοντας μια πορεία 21 ετών. Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου.

Το παιχνίδι αυτό θα είναι ένα φιλικό ματς της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν, το οποίο θα διεξαχθεί προς τιμήν του κορυφαίου ποδοσφαιριστή. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, σηματοδοτώντας τον επίσημο αποχαιρετισμό του «Pulga» από την εθνική του ομάδα.

Σκάνδαλο με την Μπουρκίνα Φάσο πριν το φιλικό

Πριν καν φτάσει η ώρα του τελευταίου αγώνα του Μέσι, ένα σκάνδαλο ξέσπασε σχετικά με την προηγούμενη αναμέτρηση της Αργεντινής. Η Μπουρκίνα Φάσο κατήγγειλε τις συνθήκες που αντιμετώπισε η αποστολή της για να φτάσει στη χώρα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν οι διεθνείς της να ταξιδέψουν στο Μπουένος Άιρες.

Το μποϊκοτάζ ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, σε ένα αεροδρόμιο του Μαρόκου. Η πρώτη ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο αρνήθηκε να επιβιβαστεί στην προγραμματισμένη πτήση οικονομικής θέσης, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από την Αργεντινή για τη μεταφορά της. Καθώς οι διεθνείς αρνήθηκαν να ταξιδέψουν υπό αυτές τις συνθήκες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας αναγκάστηκε να αντιδράσει άμεσα.

Ως αποτέλεσμα της άρνησης, η ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο έστειλε την U23 ομάδα της να αντιμετωπίσει την Αργεντινή, στη θέση της πρώτης ομάδας. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και προβλημάτισε τους φιλάθλους, καθώς η προσοχή μετατοπίστηκε από το αγωνιστικό κομμάτι στις συνθήκες μετακίνησης των ομάδων.

Εξαντλητικό ταξίδι και προβλήματα υγείας

Η αποστολή της U23 της Μπουρκίνα Φάσο, η οποία τελικά ταξίδεψε στην Αργεντινή, αντιμετώπισε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έφτασε στην πόλη μόλις έξι ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα, έχοντας υποβληθεί σε ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 25 ωρών. Η διαδρομή αυτή ξεκίνησε από την Καζαμπλάνκα και ήταν ιδιαίτερα κουραστική για τους αθλητές.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες του μακροχρόνιου ταξιδιού είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ποδοσφαιριστών. Αρκετοί από αυτούς εμφάνισαν ναυτία, ενώ ένα μέλος του επιτελείου της ομάδας έχασε μάλιστα τις αισθήσεις του, γεγονός που υπογραμμίζει την καταπόνηση που υπέστη η αποστολή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, λόγω της τεράστιας διαφοράς δυναμικότητας και της κόπωσης των παικτών της Μπουρκίνα Φάσο. Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η εικόνα των αριθμών, με την Μπουρκίνα Φάσο να περιορίζεται σε μόλις 25% κατοχή της μπάλας και ένα σουτ προς την αντίπαλη εστία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράπονα και από το Μπενίν για τις συνθήκες διαμονής

Το κύμα αντιδράσεων δεν περιορίστηκε στην Μπουρκίνα Φάσο, καθώς και ο επόμενος αντίπαλος της Αργεντινής, το Μπενίν, εξέφρασε έντονα παράπονα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μπενίν κατήγγειλε τις συνθήκες διαμονής της αποστολής, προσθέτοντας νέα διάσταση στις αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενείται η ομάδα του Μπενίν φέρεται να βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει γυμναστήριο ή κάποιον κατάλληλο χώρο για προθέρμανση των αθλητών, κάτι που είναι απαραίτητο για την προετοιμασία τους.

Επιπλέον, οι συνθήκες υγιεινής και άνεσης είναι προβληματικές, καθώς σε έναν ολόκληρο όροφο του ξενοδοχείου δεν υπάρχει ζεστό νερό. Ακόμη και η σάουνα, η οποία αναφέρεται ως η μοναδική παροχή του ξενοδοχείου, βρίσκεται εκτός λειτουργίας, αφήνοντας την αποστολή του Μπενίν χωρίς βασικές ανέσεις και δυνατότητες αποκατάστασης.

Με πληροφορίες από: Athletiko