Η Εθνική Ελλάδας έμαθε να υποφέρει: Η ισορροπία των χαφ και η ευκαιρία που ανοίγεται

Η Εθνική Ελλάδας φαίνεται να έχει μάθει να υποφέρει στον αγωνιστικό χώρο, μια ικανότητα που της προσέδωσε ισορροπία και άνοιξε νέες προοπτικές. Σε πρόσφατη προκριματική διαδικασία, η ομάδα πανηγύρισε μια ισοπαλία σαν νίκη, δείχνοντας ότι οι βαθμοί μετρούν και η αποφυγή της ήττας είναι πρωταρχικός στόχος.

Η ανασταλτική προσέγγιση και η πίεση των Γερμανών

Στον αγώνα, η Εθνική υποχρεώθηκε να υποφέρει για ένα ημίχρονο, καθώς οι αντίπαλοι παίκτες άσκησαν έντονη πίεση, παίζοντας σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και προκαλώντας ασφυξία στην ελληνική ομάδα. Παρά τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, η ομάδα επέδειξε αντοχή.

Μια αμυντική προσέγγιση, ειδικά όταν εξυπηρετεί την επίτευξη ισοπαλίας, δεν θεωρείται αρνητική. Η ιστορία έχει δείξει πως ο Ότο Ρεχάγκελ οδήγησε την Ελλάδα σε επιτυχίες, έχοντας ως βασικό «ευαγγέλιο» την ανασταλτική λειτουργία. Οι Γερμανοί αντίπαλοι, εμφανίστηκαν πληγωμένοι, όπως φάνηκε σε κάθε μονομαχία και διεκδικούμενη μπάλα.

Το βασικό πρόβλημα της Εθνικής ήταν η κατοχή της μπάλας, καθώς αδυνατούσε να την κρατήσει και να πάρει ανάσες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αντοχή είναι καθοριστική. Ωστόσο, και οι φιλοξενούμενοι δεν θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον τρελό ρυθμό τους για ολόκληρο τον αγώνα, κάτι που ίσως αποτέλεσε μέρος της ελληνικής στρατηγικής ή ήταν αναγκαστικό.

Η τακτική προσαρμογή και η βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς καλύτερο για την Εθνική Ελλάδας, με τους Γερμανούς να απειλούν μόλις μία φορά. Ο Καρέτσας ξεχώρισε, κερδίζοντας μάχες και κρατώντας την μπάλα, ενώ η ομάδα έδωσε πλάτος στο παιχνίδι της, μεγάλωσε το γήπεδο και βγήκε από την άμυνα, αναγκάζοντας τους στόπερ των Γερμανών να μείνουν σε πιο χαμηλά μέτρα.

Ο προπονητής είδε το πρόβλημα στον άξονα και προχώρησε σε τακτική αλλαγή, προσθέτοντας και τρίτο χαφ. Ο Ανδρούτσος, με την είσοδό του, πρόσθεσε τρεξίματα, έβαλε τα πόδια στη «φωτιά» και έκλεισε αποτελεσματικά τους διαδρόμους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Γερμανοί να μην μπορούν να παίξουν κάθετα και να αναγκαστούν να στραφούν στις πτέρυγες.

Η συνολική εικόνα και η συγκομιδή βαθμών

Επιθετικά, η ομάδα παρουσίασε λίγα πράγματα. Αν υπήρχε και ο Τζόλης στην εξίσωση, ίσως η συζήτηση να ήταν διαφορετική, αλλά η ιστορία δεν γράφεται με «αν».

Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα με ψυχραιμία, η Ελλάδα βγαίνει ατσαλωμένη από αυτή τη σειρά των τεσσάρων αγώνων. Η συγκομιδή των οκτώ βαθμών αποτελεί ένα αποτέλεσμα που ελάχιστοι περίμεναν, υπογραμμίζοντας την πρόοδο και την αντοχή της ομάδας.

Με πληροφορίες από: sport24.gr