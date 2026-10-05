Νέα ένταση στην αναμέτρηση Ιρλανδίας – Ισραήλ: Ο Κέλεχερ αρνήθηκε τη χειραψία στον Πέρετζ

Νέα ένταση σημειώθηκε στις σχέσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο εθνικών ομάδων για το Nations League. Ο Ιρλανδός τερματοφύλακας και αρχηγός, Καοϊμίν Κέλεχερ, αρνήθηκε να ανταλλάξει χειραψία με τον αρχηγό του Ισραήλ, Ντορ Πέρετζ, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν χαρακτηρίσει τις αναμετρήσεις των δύο πλευρών, διατηρώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η άρνηση χειραψίας στη Σερβία

Το επεισόδιο της άρνησης χειραψίας εκτυλίχθηκε στη Σερβία, όπου διεξήχθη η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ. Ο Καοϊμίν Κέλεχερ, ως αρχηγός της ιρλανδικής ομάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα. Κατά την καθιερωμένη συνάντηση των αρχηγών των δύο ομάδων, ο Ιρλανδός τερματοφύλακας επέλεξε να μην δώσει το χέρι του στον Ντορ Πέρετζ, τον ομόλογό του από την ισραηλινή πλευρά.

Η ενέργεια αυτή του Κέλεχερ αποτύπωσε με χαρακτηριστικό τρόπο το φορτισμένο κλίμα που περιβάλλει τις αναμετρήσεις των δύο εθνικών ομάδων. Η κίνηση αυτή, η οποία καταγράφηκε και αναπαράχθηκε, προσέθεσε ένα ακόμη επεισόδιο στην τεταμένη σχέση που επικρατεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, ειδικά στο πλαίσιο των αθλητικών τους αναμετρήσεων.

Προηγούμενα περιστατικά έντασης στο Nations League

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ δεν είναι καινούργια, καθώς είχε αρχίσει ήδη από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Nations League. Τότε, είχαν σημειωθεί αρκετά περιστατικά που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και είχαν υπογραμμίσει την ένταση που επικρατεί.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο ματς για τη League B του Nations League, ο τερματοφύλακας Μπαζούνου είχε αρνηθεί να αγωνιστεί. Η άρνησή του αυτή αποτελούσε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στη Γάζα. Παράλληλα, οι συμπαίκτες του Μπαζούνου είχαν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τα οποία ήταν στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου.

Επιπλέον, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές είχαν σκύψει τα κεφάλια τους, μια κίνηση που επίσης ερμηνεύτηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας και είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην ισραηλινή πλευρά. Όλα αυτά τα γεγονότα είχαν θέσει τις βάσεις για ένα κλίμα έντασης που συνεχίστηκε και στη δεύτερη αναμέτρηση.

Επεισόδιο στην ανάπαυλα του αγώνα

Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στα όσα συνέβησαν πριν από τη σέντρα της πρόσφατης αναμέτρησης στη Σερβία. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα, η ιρλανδική πλευρά κατήγγειλε ένα ακόμη περιστατικό που επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μέλος του τεχνικού επιτελείου της ιρλανδικής ομάδας δέχθηκε φτύσιμο από Ισραηλινό ποδοσφαιριστή. Το περιστατικό αυτό προστέθηκε στην αλυσίδα των γεγονότων που έχουν σημαδέψει τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, επιβεβαιώνοντας πως η αναμέτρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα φορτισμένες συνθήκες.

Το φορτισμένο κλίμα στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων

Οι αναμετρήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ στο Nations League έχουν χαρακτηριστεί από μια συνεχή ένταση και μια τεταμένη σχέση που ξεπερνά τα αμιγώς αθλητικά πλαίσια. Το περιστατικό με την άρνηση χειραψίας του Καοϊμίν Κέλεχερ προς τον Ντορ Πέρετζ αποτελεί ένα νέο επεισόδιο σε αυτή την αλληλουχία γεγονότων.

Η ένταση αυτή συνοδεύει συστηματικά τις αναμετρήσεις των δύο χωρών, όπως φάνηκε τόσο στο πρώτο παιχνίδι, με τις διαμαρτυρίες των Ιρλανδών ποδοσφαιριστών για τα γεγονότα στη Γάζα, όσο και στη δεύτερη αναμέτρηση στη Σερβία, με τα περιστατικά πριν τη σέντρα και κατά την ανάπαυλα. Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο σε κάθε συνάντηση των δύο ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit