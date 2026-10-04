Ντουμπάι BC: Άνετη επικράτηση στην έδρα της Ιλίρια με τον Γουόκαπ να ξεχωρίζει στις ασίστ

Η Ντουμπάι BC κατάφερε να αποσπάσει μια άνετη νίκη στην έδρα της Ιλίρια, επικρατώντας με τελικό σκορ 85-70. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας, με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δείχνει την ανωτερότητά της.

Σε αυτό το παιχνίδι, ο Τόμας Γουόκαπ είχε μια ιδιαίτερη παρουσία, καθώς δεν σκόραρε, αλλά αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα στις ασίστ. Η επικράτηση αυτή αποτελεί μια σημαντική αντίδραση για την Ντουμπάι BC, η οποία προερχόταν από την πρώτη της φετινή ήττα στη EuroLeague.

Η άνετη επικράτηση στην Αδριατική Λίγκα

Η Ντουμπάι BC φιλοξενήθηκε από την Ιλίρια για τη δεύτερη αγωνιστική στην Αδριατική Λίγκα και κατάφερε να πάρει ένα εύκολο διπλό με σκορ 85-70. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη μακριά από την έδρα της.

Η επιτυχία αυτή ήρθε ως απάντηση στην πρόσφατη πρώτη ήττα που γνώρισε η Ντουμπάι BC στη φετινή EuroLeague, δείχνοντας την ικανότητά της να ανακάμπτει. Η ομάδα επέδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας στην επικράτηση με διαφορά 15 πόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για την Ντουμπάι BC στην Αδριατική Λίγκα. Η αναμέτρηση που είχε προγραμματιστεί κόντρα στη Βιέννη για την πρεμιέρα της διοργάνωσης είχε αναβληθεί, καθιστώντας αυτή τη νίκη ακόμη πιο σημαντική για την έναρξη των υποχρεώσεών της στο πρωτάθλημα.

Η συνεισφορά του Τόμας Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ, ένας από τους βασικούς παίκτες της Ντουμπάι BC, αγωνίστηκε για 20 λεπτά στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ιλίρια. Παρότι έμεινε άποντος, καθώς δεν πήρε καμία προσπάθεια για σουτ, η παρουσία του ήταν καθοριστική για την ομάδα του.

Ο Γουόκαπ αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα στην κατηγορία των ασίστ, μοιράζοντας συνολικά έξι τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Η ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους άλλους ήταν εμφανής, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η απόδοσή του, επικεντρωμένη στη δημιουργία και την οργάνωση, υπογράμμισε τον ρόλο του ως βασικού συνδετικού κρίκου στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρά το γεγονός ότι δεν προσέθεσε πόντους στον πίνακα του σκορ.

Οι πρωταγωνιστές της Ντουμπάι BC

Πέρα από την οργανωτική συμβολή του Γουόκαπ, άλλοι παίκτες της Ντουμπάι BC ξεχώρισαν για την εκτελεστική τους δεινότητα. Ο Μιντζ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, καταγράφοντας 20 πόντους.

Ο Μιντζ συμπλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, δείχνοντας την πολυσχιδή του παρουσία στο παρκέ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επίτευξη της άνετης νίκης.

Επίσης, ο Σενγκέλια είχε μια σημαντική συμβολή, προσθέτοντας 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του. Οι επιδόσεις των Μιντζ και Σενγκέλια τους ανέδειξαν σε κορυφαίους για τον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οδηγώντας την ομάδα στην επικράτηση.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με την Ιλίρια διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας. Η διοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, η οποία επιδιώκει να καθιερωθεί.

Η Ντουμπάι BC, ως σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμμετέχει στην Αδριατική Λίγκα, διευρύνοντας το γεωγραφικό και αγωνιστικό της αποτύπωμα. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την επιτυχημένη έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα κατάφερε να πάρει το διπλό στην έδρα της Ιλίρια, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστική ετοιμότητα. Αυτό το αποτέλεσμα θέτει τις βάσεις για την πορεία της Ντουμπάι BC στη φετινή σεζόν της Αδριατικής Λίγκας, μετά την αναβολή της πρεμιέρας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta