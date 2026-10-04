Η αναδρομή του ΠΑΟΚ: Ο Μοτιεγιούνας ξανά στο Παλατάκι μετά από 16 χρόνια

Η ομάδα του ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια αναδρομή στο παρελθόν, φέρνοντας στη μνήμη της μια συγκεκριμένη αναμέτρηση που έλαβε χώρα πριν από 16 χρόνια. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με το νέο απόκτημα του συλλόγου, τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος πλέον αποτελεί επίσημα μέλος του Δικεφάλου του βορρά. Η πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Λιθουανό σέντερ αποτέλεσε την αφορμή για να θυμηθεί ο ΠΑΟΚ την πρώτη φορά που οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στο παρκέ.

Η νέα εποχή του Μοτιεγιούνας στη Θεσσαλονίκη

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Λιθουανό αθλητή. Με κάθε επισημότητα, ο Μοτιεγιούνας έχει γίνει πλέον κάτοικος Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η άφιξή του στην πόλη και η ένταξή του στον σύλλογο αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός για το μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου του βορρά.

Η προσθήκη του Λιθουανού σέντερ έρχεται να ενισχύσει την ομάδα, φέρνοντας εμπειρία και ποιότητα. Η συμφωνία αυτή, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα, δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο για την αναδρομή του ΠΑΟΚ σε μια προηγούμενη συνάντηση με τον αθλητή, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες από το παρελθόν της πορείας του.

Η αναδρομή στο παρελθόν και η πρώτη συνάντηση

Ο ΠΑΟΚ, με αφορμή την έλευση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, γύρισε τον χρόνο 16 χρόνια πίσω. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που η ομάδα της Θεσσαλονίκης τέθηκε αντιμέτωπη με τον Λιθουανό σέντερ, σε μια αναμέτρηση που είχε διεξαχθεί στο Παλατάκι, το PAOK Sports Arena. Εκείνη την εποχή, ο Μοτιεγιούνας αγωνιζόταν με τα χρώματα της Μπενετόν Τρεβίζο.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, στην οποία ο Δικέφαλος του βορρά είχε αντιμετωπίσει τον Λιθουανό, ήταν στο πλαίσιο του EuroCup. Η ιστορική αυτή συνάντηση, η οποία έμεινε στη μνήμη του συλλόγου, αποτελεί πλέον ένα σημείο αναφοράς, καθώς ο ίδιος παίκτης επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας λεπτομέρειες και φωτογραφίες από την πρώτη αυτή συνάντηση. Στην ανάρτησή της, η ΚΑΕ τόνισε τη χρονική απόσταση των σχεδόν 16 ετών που μεσολάβησαν από τότε. Η δήλωση της ΚΑΕ ήταν χαρακτηριστική: «Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena. Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ».

Η συγκεκριμένη ημερομηνία, 23 Νοεμβρίου 2010, αναφέρεται ρητά στην ανάρτηση ως η ημέρα της αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπενετόν για το EuroCup. Η ανάρτηση αυτή αναδεικνύει τη συνέχεια και την εξέλιξη στην καριέρα του Μοτιεγιούνας, ο οποίος από αντίπαλος στο Παλατάκι, βρίσκεται πλέον στην ίδια πλευρά με τον Δικέφαλο του βορρά.

Η πρώτη συνάντηση με τον Αντρέα Τρινκιέρι

Πέρα από την ιστορική αναδρομή, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε και φωτογραφίες που αποτυπώνουν την πρώτη συνάντηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Αυτές οι εικόνες προσφέρουν ένα στιγμιότυπο από την αρχή της συνεργασίας του Λιθουανού σέντερ με τον προπονητή, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της παρουσίας του στην ομάδα.

Οι φωτογραφίες αυτές, μαζί με την αναφορά στην επιστροφή του Μοτιεγιούνας στο PAOK Sports Arena, συμπληρώνουν την εικόνα της πρόσφατης μεταγραφής. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε με αυτό τον τρόπο να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, αναδεικνύοντας την πορεία ενός αθλητή που κάποτε αντιμετώπισε την ομάδα και τώρα φοράει τη φανέλα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta