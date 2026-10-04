ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Μοτιεγιούνας και η αναδρομή στο παρελθόν

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας φόρεσε για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ εντάχθηκε και επίσημα στο δυναμικό του συλλόγου, ξεκινώντας άμεσα τις υποχρεώσεις του υπό τις οδηγίες του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Αυτό το γεγονός έδωσε την αφορμή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ανατρέξει στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας μια προηγούμενη επίσκεψη του παίκτη στην έδρα της ομάδας, σχεδόν 16 χρόνια πριν.

Η επίσημη έναρξη του Μοτιεγιούνας στον ΠΑΟΚ

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Λιθουανός σέντερ, με την πλούσια εμπειρία του, ενσωματώθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα του συλλόγου, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στα ασπρόμαυρα. Η παρουσία του στην προπόνηση σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Υπό τις οδηγίες του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ο Μοτιεγιούνας ξεκίνησε την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον και τους συμπαίκτες του. Η πρώτη αυτή επαφή με το γήπεδο και το προπονητικό επιτελείο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη ενσωμάτωσή του στο σύνολο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την επίσημη ένταξη του παίκτη, καλωσορίζοντάς τον στην ομάδα.

Η αναδρομή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο παρελθόν

Με αφορμή την πρώτη προπόνηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη αναδρομή στο παρελθόν. Η ομάδα αναφέρθηκε σε ένα γεγονός που συνδέει τον Λιθουανό παίκτη με το PAOK Sports Arena, το οποίο συνέβη σχεδόν 16 χρόνια πριν. Αυτή η κίνηση υπογράμμισε την ιστορική διάσταση της επιστροφής του παίκτη στον χώρο.

Η αναδρομή αυτή είχε ως στόχο να υπενθυμίσει στους φιλάθλους μια προηγούμενη επίσκεψη του "D-Mo" στην έδρα του ΠΑΟΚ, τότε ως αντίπαλος. Η δημοσίευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναδείκνυε τη μακρά πορεία του παίκτη και τις διαδρομές που τον έφεραν ξανά στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά ως μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η προηγούμενη επίσκεψη του "D-Mo" στο PAOK Sports Arena

Η ιστορία που θυμήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αφορά την παρουσία του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο PAOK Sports Arena στις 23 Νοεμβρίου 2010. Εκείνη την ημερομηνία, ο Λιθουανός φόρεσε τη φανέλα της Μπενετόν Τρεβίζο, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ σε αγώνα για το Eurocup. Ήταν μια αναμέτρηση που έφερε τον τότε νεαρό "D-Mo" αντιμέτωπο με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Σχεδόν 16 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Μοτιεγιούνας βρέθηκε στο γήπεδο της Πυλαίας ως αντίπαλος. Η σημερινή του επιστροφή, πλέον ως παίκτης του ΠΑΟΚ, κλείνει έναν κύκλο και ανοίγει έναν νέο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ειδική μνεία σε αυτή την αναμέτρηση, τονίζοντας το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και την αλλαγή ρόλου του παίκτη.

Η επίσημη δήλωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω της επίσημης δημοσίευσής της, θέλησε να τονίσει τη σημασία της επιστροφής του Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Η δήλωση της ομάδας εστίασε στην αντίθεση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη του παίκτη και την αλλαγή της σχέσης του με τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε: "Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena. Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ". Αυτή η δήλωση αποτυπώνει πλήρως το κλίμα και τη σημασία της άφιξης του Λιθουανού σέντερ για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta