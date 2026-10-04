Ο Ζαφείρης χάνει το Ολλανδία - Ελλάδα λόγω καρτών

Ο μέσος του ΠΑΟΚ, Ζαφείρης, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον επερχόμενο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία. Η απουσία του οφείλεται σε κίτρινη κάρτα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Γερμανία. Αυτό το παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου, αποτελεί την επόμενη χρονικά υποχρέωση της Εθνικής μας στο Nations League.

Η απουσία του μέσου του ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης, ο διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ, κιτρινίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Αυτή η κίτρινη κάρτα έχει ως συνέπεια την απουσία του από τον επόμενο αγώνα της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο μέσος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι Ολλανδία - Ελλάδα.

Η αναμέτρηση με την Ολλανδία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Η απώλεια του Ζαφείρη αποτελεί ένα δεδομένο για τον προπονητή, καθώς ο παίκτης ήταν μεταξύ των βασικών διεθνών που αγωνίστηκαν κόντρα στη Γερμανία.

Το ιστορικό των καρτών και οι παίκτες στο όριο

Πριν από τον αγώνα Ελλάδα - Γερμανία, υπήρχαν αρκετοί βασικοί Έλληνες διεθνείς που βρίσκονταν στο όριο των καρτών. Μεταξύ αυτών των παικτών ήταν ο Τζολάκης, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, καθώς και ο Ζαφείρης. Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Ζαφείρης στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν καθοριστική για την απουσία του από την επόμενη αναμέτρηση.

Από τους προαναφερθέντες παίκτες που ήταν στο όριο, μόνο ο Ζαφείρης είδε την κίτρινη κάρτα που τον θέτει εκτός του αγώνα της 13ης Νοεμβρίου. Οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονταν στην ίδια θέση δεν δέχτηκαν κάρτα και παραμένουν διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τους Οράνιε.

Ο επόμενος αγώνας στο Nations League

Το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι το επόμενο χρονικά για την Εθνική Ελλάδας στο Nations League. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση. Η απουσία ενός βασικού μέσου όπως ο Ζαφείρης αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές του προπονητή για τη σύνθεση της ομάδας.

Η Εθνική μας καλείται να διαχειριστεί την απουσία του παίκτη του ΠΑΟΚ, καθώς προετοιμάζεται για τον κρίσιμο αυτό αγώνα. Η αναμέτρηση με τους Οράνιε αποτελεί μία σημαντική δοκιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο θα αγωνιστεί χωρίς τον Ζαφείρη.

Η σημασία της αναμέτρησης με τη Γερμανία

Ο αγώνας Ελλάδα - Γερμανία, στον οποίο ο Ζαφείρης δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ήταν μια σημαντική αναμέτρηση για την Εθνική μας ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Ζαφείρης ήταν ένας από τους βασικούς διεθνείς που χρησιμοποιήθηκαν από τον προπονητή. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα υπογραμμίζει τον ρόλο του στην ομάδα.

Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, αν και δεν επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού, είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Εθνικής. Η απόφαση του διαιτητή να τον τιμωρήσει με κάρτα οδήγησε στην αναγκαστική απουσία του από το επικείμενο παιχνίδι με την Ολλανδία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta