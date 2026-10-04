Αποτελέσματα ACB: Ήττα για την Μπαρτσελόνα, θρίαμβος για την Μπασκόνια

Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσιάστηκαν στην Liga ACB, με την Μπαρτσελόνα να γνωρίζει μια απρόσμενη ήττα και την Μπασκόνια να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Οι «μπλαουγκράνα» στραβοπάτησαν απέναντι στη Μούρθια, ενώ οι Βάσκοι διέλυσαν την Τζιρόνα, συνεχίζοντας δυναμικά τις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Η «προσγείωση» της Μπαρτσελόνα στη Μούρθια

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα με σκορ 100-94 από τη Μούρθια, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Liga ACB. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες των «μπλαουγκράνα» και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση που είχε έντονο ενδιαφέρον.

Η ομάδα της Μούρθια βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τον Ραντεμπό να ξεχωρίζει ως πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Ο Μπου ακολούθησε με 15 πόντους, ενώ ο Πάνσα συνέβαλε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, καταγράφοντας ένα double-double. Για την Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον σημείωσε 17 πόντους.

Επόμενος σταθμός η Euroleague για τους «μπλαουγκράνα»

Μετά το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στην ACB, η ομάδα του κόουτς Σέκουλιτς στρέφει πλέον το βλέμμα της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η Μπαρτσελόνα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της EuroLeague.

Η επόμενη δοκιμασία για τους «μπλαουγκράνα» είναι εντός έδρας, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ζάλγκιρις. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30.

Η εντυπωσιακή συνέχεια της Μπασκόνια στην ACB

Στον αντίποδα, η Μπασκόνια συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague. Οι Βάσκοι διέλυσαν την Τζιρόνα με το επιβλητικό σκορ 118-78, φτάνοντας έτσι στο 2/2 στην Liga ACB.

Η αναμέτρηση μετατράπηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, αναδεικνύοντας την κυριαρχία της Μπασκόνια στο παρκέ. Η ομάδα έδειξε μεγάλη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας το αήττητο στην αρχή του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία των Βάσκων

Η εικόνα της Μπασκόνια στον αγώνα άλλαξε πλήρως μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Αρχικά, οι Βάσκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με έξι πόντους, δείχνοντας μια αρχική δυστοκία στην απόδοσή τους.

Ωστόσο, από εκεί και έπειτα, η ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Κυριάρχησε στις δύο επόμενες περιόδους, επιτυγχάνοντας ένα επιμέρους σκορ 66-37. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση οδήγησε στο τέλος της τρίτης περιόδου σε μια διαφορά 25 πόντων υπέρ της Μπασκόνια.

Επιθετική πολυφωνία για την Μπασκόνια

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των νικητών ήταν η επιθετική τους πολυφωνία. Συνολικά επτά παίκτες της Μπασκόνια ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, μοιράζοντας το σκοράρισμα και καθιστώντας την άμυνα της Τζιρόνα ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Ντουάρτε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με 18 πόντους, ενώ ο Κούρουκς πρόσθεσε 13 πόντους στην επίθεση. Από 11 πόντους σημείωσαν οι Φαρίντ, Γιοκσίμοβιτς, Σάντος, Σπανιόλο και Σεντεκέρσκις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη της Μπασκόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta