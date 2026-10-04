Γαλλία: Η Παρί πήρε τη νίκη χάρη στον Ιφί, δύσκολο διπλό για τη Βιλερμπάν

Συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στο γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής να φέρνει σημαντικές νίκες για τις δύο Ευρωλιγκάτες ομάδες της χώρας. Η Παρί κατάφερε να αποσπάσει ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Λε Μαν, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η Βιλερμπάν σημείωσε μία δύσκολη εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στην Γκραβελίν, δείχνοντας χαρακτήρα μετά από ένα απαιτητικό διάστημα.

Η Παρί επικράτησε με τρίποντο του Ιφί

Η αναμέτρηση της Παρί με τη Λε Μαν εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με την ομάδα της πρωτεύουσας να παίρνει τελικά τη νίκη με το οριακό σκορ 103-101. Η κρίσιμη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν ο Γάλλος γκαρντ Ναντίρ Ιφί εκτέλεσε ένα εύστοχο τρίποντο, χαρίζοντας στην ομάδα του το πολύτιμο διπλό. Η ψυχραιμία του Ιφί σε μία τόσο κομβική φάση αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού.

Ο Ναντίρ Ιφί αναδείχθηκε δικαίως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση που επισφραγίστηκε από το νικητήριο καλάθι. Συνολικά, ο Ιφί σημείωσε 33 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: πέτυχε 8/8 βολές, 8/12 δίποντα και 3/7 τρίποντα. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα, καθώς κατέγραψε επίσης 4 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, όλα αυτά μέσα σε 26 λεπτά αγωνιστικής παρουσίας. Η ολοκληρωμένη του εμφάνιση ήταν ο κύριος λόγος που η Παρί έφυγε νικήτρια από την έδρα της Λε Μαν.

Με αυτή την επικράτηση, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα, δείχνοντας μία σταθερή πορεία στις πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα είχε προέλθει από ένα θετικό αποτέλεσμα επί της Ζάλγκιρις, γεγονός που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της και την ώθησε σε αυτή τη νέα επιτυχία. Η νίκη αυτή προσθέτει σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθεια της Παρί για μία καλή θέση στην κατάταξη της διοργάνωσης.

Δύσκολο διπλό για τη Βιλερμπάν στην Γκραβελίν

Η Βιλερμπάν, από την πλευρά της, είχε ένα δύσκολο έργο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκραβελίν, αλλά τελικά κατάφερε να φύγει με τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 70-65. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και η ομάδα χρειάστηκε να επιδείξει μεγάλη προσπάθεια και συγκέντρωση για να κάμψει την αντίσταση των γηπεδούχων. Η επικράτηση αυτή αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για τη Βιλερμπάν, δεδομένων των συνθηκών.

Σε αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση, ο Τζόελ Μπολομπόι αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τη Βιλερμπάν. Ο Μπολομπόι αγωνίστηκε για 24 λεπτά και συνέβαλε σημαντικά στην ομάδα του με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, και βοηθώντας την ομάδα να διατηρήσει το προβάδισμα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έδειξε αξιοσημείωτη αντίδραση μετά από ένα απαιτητικό διάστημα στην EuroLeague. Η Βιλερμπάν προερχόταν από δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και η νίκη επί της Γκραβελίν ήρθε να δώσει μία αναγκαία ώθηση και να αποκαταστήσει την ψυχολογία των παικτών. Αυτό το διπλό υπογραμμίζει την ικανότητα της ομάδας να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να επιστρέφει δυναμικά μετά από αρνητικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta