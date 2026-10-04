Εθνικός - ΝΕΠ 16-13: Πρώτη νίκη με ανατροπή στη Waterpolo League γυναικών

Ο Εθνικός κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη φετινή Waterpolo League γυναικών, επικρατώντας της ΝΕΠ με σκορ 16-13. Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή (4/10) στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στο τελευταίο οκτάλεπτο, φτάνοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ του Εθνικού και της ΝΕ Πατρών είχε έντονο ενδιαφέρον και αγωνία μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά, με το σκορ να εναλλάσσεται και να διατηρεί την αγωνία των φιλάθλων σε υψηλά επίπεδα. Η ομάδα της Πάτρας, η ΝΕΠ, κατάφερε να προηγηθεί σημαντικά σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Ειδικότερα, στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, η ΝΕΠ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 13-11. Ωστόσο, ο Εθνικός δεν το έβαλε κάτω. Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα και ένα σερί 5-0, οι παίκτριες του Ορέστη Σαλάχα ανέτρεψαν την κατάσταση. Αυτό το σερί τους οδήγησε στο τελικό 16-13, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών.

Οι σκόρερ του Εθνικού

Στην επίθεση του Εθνικού, ξεχώρισαν αρκετές παίκτριες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας. Τρεις παίκτριες σημείωσαν από τρία τέρματα, δείχνοντας την επιθετική τους δεινότητα. Αυτές ήταν η Γαλανοπούλου, η Μιμίδη και η Κανετίδου, οι οποίες αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες στην επίθεση του Εθνικού.

Επιπλέον, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Καραγιάννη και Τσιμάρα, οι οποίες πέτυχαν από δύο γκολ η καθεμία. Από ένα τέρμα σημείωσαν οι Τέρνερ, Χατζηκυριακάκη και Μπέτα, συμπληρώνοντας το επιθετικό παζλ της ομάδας του Πειραιά. Την τεχνική καθοδήγηση του Εθνικού είχε ο προπονητής Ορέστης Σαλάχας.

Η επιθετική παρουσία της ΝΕΠ

Από την πλευρά της ΝΕ Πατρών, παρά την ήττα, υπήρξαν εξαιρετικές επιθετικές επιδόσεις από συγκεκριμένες παίκτριες. Η Τσιμάρα αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της ομάδας της, σημειώνοντας πέντε τέρματα. Ακολούθησε η Σιτάρα με τέσσερα γκολ, δείχνοντας επίσης την ικανότητά της στο σκοράρισμα.

Τρία τέρματα πέτυχε η Ειρ. Τσίγκα, ενώ ένα γκολ σημείωσε η Νισιγιάμα. Οι επιδόσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια της ΝΕΠ να διατηρηθεί στο παιχνίδι και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι τέλους. Την ομάδα της Πάτρας καθοδηγούσε ο προπονητής Γιώργος Τσόκας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Εθνικό, η σύνθεση της ομάδας περιλάμβανε τις εξής παίκτριες: Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου, Τέρνερ, Μιμίδη, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Γουίσμαν, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Κλαψιανού και Νικολοπούλου. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Ορέστης Σαλάχας.

Από την πλευρά της ΝΕ Πατρών, αγωνίστηκαν οι: Γιαννακέα, Κεπένου, Kοτζαμπάση, Νισιγιάμα, Τσιμάρα, Σιτάρα, Ζήκου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα, Δ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου και Λυκοθανάση. Την τεχνική ηγεσία της ΝΕΠ είχε ο Γιώργος Τσόκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta