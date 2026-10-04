Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Χάποελ Ιερουσαλήμ, επικρατώντας με σκορ 88-71, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του League Cup του Ισραήλ. Η νίκη αυτή φέρνει την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, καθώς θα αντιμετωπίσει πλέον τη Χάποελ Τελ Αβίβ στον αγώνα για το τρόπαιο.

Η ανατροπή στον ημιτελικό

Ο ημιτελικός αγώνας του League Cup του Ισραήλ, ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, εξελίχθηκε σε ένα δραματικό παιχνίδι με ανατροπές. Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, η ομάδα της Μακάμπι βρέθηκε σε δύσκολη θέση, έχοντας την πλάτη στον τοίχο έναντι της αντιπάλου της. Η αρχική εικόνα του αγώνα δεν προμήνυε την τελική επικράτηση.

Ωστόσο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέδειξε χαρακτήρα και σταδιακά ανέβασε στροφές, βρίσκοντας τον ρυθμό της στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Αυτή η βελτίωση στην απόδοση οδήγησε στην ανατροφή του σκορ και στην τελική επικράτηση με 88-71, εξασφαλίζοντας έτσι την πολυπόθητη θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι κορυφαίοι παίκτες της Μακάμπι

Στην προσπάθεια της Μακάμπι Τελ Αβίβ να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη, ξεχώρισαν με την απόδοσή τους ο Οσάε Μπρίσετ και ο Ρόμαν Σόρκιν. Ο Οσάε Μπρίσετ σημείωσε συνολικά 17 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του και στην αλλαγή του ρου του αγώνα.

Αντίστοιχα, ο Ρόμαν Σόρκιν είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία στο παρκέ, προσθέτοντας 16 πόντους στο ενεργητικό της Μακάμπι. Εκτός από το σκοράρισμα, ο Σόρκιν μοίρασε και μία ασίστ, ενισχύοντας τη δημιουργία και την ομαδική λειτουργία της ομάδας του Οντέντ Κάτας.

Η καθοδήγηση του Οντέντ Κάτας

Η επιτυχία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον ημιτελικό του League Cup φέρει και την υπογραφή του προπονητή της, Οντέντ Κάτας. Η ομάδα, υπό την καθοδήγησή του, κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση του πρώτου ημιχρόνου και να βρει τις λύσεις που απαιτούνταν για την ανατροπή.

Οι οδηγίες και οι προσαρμογές του κ. Κάτας συνέβαλαν στην αλλαγή της εικόνας της ομάδας, οδηγώντας την από μια δύσκολη θέση στην τελική επικράτηση έναντι της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η στρατηγική του αποδείχθηκε αποτελεσματική στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο μεγάλος τελικός και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Μετά την πρόκριση επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διεκδικήσει τον τίτλο του League Cup του Ισραήλ στον τελικό. Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρίνει τον πρωταθλητή της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τις εγχώριες υποχρεώσεις, η Μακάμπι προέρχεται από μία πρόσφατη ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε αγώνα που διεξήχθη στο Telekom Center Athens. Η ομάδα έχει ήδη προγραμματισμένη και την επόμενη αναμέτρηση της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta