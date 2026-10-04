Τζόκοβιτς: «Αυτή θα πρέπει να είναι από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανονισμών»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για μια απόφαση διαιτητή στον προημιτελικό του ATP 500 του Πεκίνου εναντίον του Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Σέρβος τενίστας χαρακτήρισε την επανάληψη ενός πόντου, μετά από ένσταση του Γερμανού για αποπροσανατολισμό από οθόνη LED, ως μία από τις πιο «ηλίθιες» αλλαγές κανονισμών. Η αντίδραση του 39χρονου αθλητή ήταν άμεση και οργισμένη, καθώς θεώρησε πως η απόφαση δεν είχε κανένα νόημα βάσει των κανονισμών του αθλήματος.

Η επίμαχη απόφαση του διαιτητή

Το περιστατικό που προκάλεσε την αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα του στο China Open του Πεκίνου, όπου αντιμετώπιζε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο game του δεύτερου σετ, ο Γερμανός τενίστας, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, είχε ένα χαμένο forehand μετά την επιστροφή του Τζόκοβιτς στο σερβίς του.

Αρχικά, ο πόντος καταχωρήθηκε υπέρ του Σέρβου τενίστα. Ωστόσο, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ παραπονέθηκε στον διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή του σερβίς του, η οθόνη LED που βρισκόταν στο απέναντι μέρος του κορτ άλλαξε εικόνα. Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τον Γερμανό, τον αποπροσανατόλισε. Ο διαιτητής του αγώνα δέχθηκε την ένσταση του Ζβέρεφ και διέταξε την επανάληψη του πόντου, μια απόφαση που πυροδότησε την άμεση και έντονη αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς

Η απόφαση του διαιτητή να επαναληφθεί ο πόντος προκάλεσε την απορία και την οργή του 39χρονου Σέρβου τενίστα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πλησίασε αμέσως τον διαιτητή για να εκφράσει τις διαφωνίες του, θεωρώντας ότι η επανάληψη του πόντου ήταν αδικαιολόγητη. Ο Σέρβος τόνισε ότι ο Ζβέρεφ θα έπρεπε να είχε διακόψει το παιχνίδι αμέσως μόλις αισθάνθηκε την ενόχληση από την οθόνη, και όχι αφού είχε ήδη χάσει τον πόντο.

Σύμφωνα με τον Τζόκοβιτς, η λογική επιτάσσει ότι αν ένας παίκτης αντιμετωπίσει κάποια ενόχληση, πρέπει να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Η συνέχιση του πόντου και η επακόλουθη ένσταση μετά την απώλειά του, δεν συνάδει με τους κανονισμούς, όπως υποστήριξε ο Σέρβος, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με την ερμηνεία του διαιτητή.

Ο διάλογος στο κορτ

Μετά την απόφαση του διαιτητή, ακολούθησε έντονος διάλογος ανάμεσα στους παίκτες και τον διαιτητή. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απευθύνθηκε στον διαιτητή λέγοντας: «Αυτός σέρβιρε, εγώ έπαιξα ένα χτύπημα, αυτός έπαιξε ένα άλλο και μόλις τότε αμφισβητεί. Είναι αυτό σωστό; Αν τον ενόχλησε η οθόνη, έπρεπε να σταματήσει μετά το σερβίς, όχι να συνεχίσει. Έχασες το forehand και μόλις τότε παραπονέθηκες».

Στην απάντησή του, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξήγησε τη στάση του, δηλώνοντας: «Δεν ήξερα αν μπορούσα να ζητήσω αναθεώρηση γι' αυτό, γι' αυτό ήρθα και ρώτησα τον διαιτητή». Ο Τζόκοβιτς επανήλθε με έντονο ύφος, χαρακτηρίζοντας την απόφαση: «Αυτή θα πρέπει να είναι από τις πιο ηλίθιες αλλαγές κανονισμών που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν ένας παίκτης υποστεί μια ενόχληση, σταματάει αμέσως. Αν όχι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα ράλι 30 χτυπημάτων, να χάσουμε τον πόντο και να πούμε: 'Λοιπόν, τώρα θα αμφισβητήσω'».

Η πορεία του Σέρβου στο Πεκίνο

Παρά το περιστατικό και την έντονη διαφωνία του με την απόφαση του διαιτητή, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να επικρατήσει του Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Σέρβος τενίστας σημείωσε ανατροπή στο σκορ, εξασφαλίζοντας τη νίκη και συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στα ημιτελικά του China Open.

Η νίκη αυτή προσέθεσε μία ακόμη επιτυχία στο εντυπωσιακό ρεκόρ του Τζόκοβιτς στο τουρνουά του Πεκίνου. Πλέον, ο Σέρβος πρωταθλητής μετρά 32 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο China Open, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta