Ο Ολυμπιακός αποθέωσε την κυρία Χάιδω για την αφοσίωσή της στον Ηρακλή

Σε μια αναμέτρηση που σηματοδότησε την πρεμιέρα της GBL, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με σκορ 78-68 στο κατάμεστο Ιβανώφειο. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την παρουσίασης της νέας μασκότ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, της «γιαγιάς Χάιδως», καθώς και από ένα συγκινητικό μήνυμα σεβασμού από την ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την οπαδό που ενέπνευσε τη μασκότ.

Η πρεμιέρα της Basketball League

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό διεξήχθη στο Ιβανώφειο, το οποίο ήταν κατάμεστο από φιλάθλους που παρακολούθησαν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Ηρακλή, σημειώνοντας νίκη με 78-68 στην 1η αγωνιστική της Basketball League.

Η αναμέτρηση, αν και δυνατή, είχε και στιγμές που ξεπέρασαν τα στενά αθλητικά πλαίσια, αναδεικνύοντας το πάθος και την αφοσίωση των φιλάθλων, αλλά και τις αξίες του αθλητικού πνεύματος. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν έντονη, με τους οπαδούς να στηρίζουν θερμά τις προσπάθειες των ομάδων.

Η νέα μασκότ του «γηραιού»

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Ηρακλής προχώρησε στην παρουσίαση της νέας του μασκότ. Πρόκειται για μία «γιαγιά», η οποία ονομάστηκε «γιαγιά Χάιδω» και έκλεψε την παράσταση στο γήπεδο με την εμφάνισή της.

Η δημιουργία αυτής της μασκότ δεν ήταν τυχαία. Η «γιαγιά Χάιδω» είναι εμπνευσμένη από μία πιστή οπαδό του Ηρακλή, την κυρία Χάιδω, η οποία βρίσκεται αμέτρητα χρόνια στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας, επιδεικνύοντας μια διαχρονική και ακλόνητη στήριξη.

Η κυρία Χάιδω στο Ιβανώφειο

Η ίδια η κυρία Χάιδω, η οποία αποτελεί σύμβολο αφοσίωσης για τον Ηρακλή, βρέθηκε στο Ιβανώφειο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως άλλωστε συνηθίζει. Η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα αισθητή και συγκινητική για τους παρευρισκόμενους.

Πριν την έναρξη του αγώνα, η κυρία Χάιδω είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη νέα μασκότ που φέρει το όνομά της. Η στιγμή αυτή αποτυπώθηκε και η ίδια η οπαδός αποθεώθηκε από το κοινό για την πολυετή της στήριξη στον «γηραιό».

Το μήνυμα σεβασμού από τον Ολυμπιακό

Αξιοσημείωτη ήταν η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία, παρά την αγωνιστική αντιπαλότητα, θέλησε να τιμήσει την κυρία Χάιδω. Οι Πειραιώτες προχώρησαν σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον σεβασμό τους προς την οπαδό του Ηρακλή.

Στη δημοσίευση, η οποία κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Instagram (@olympiacosbc), αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Μόνο σεβασμός για την κυρία Χάιδω, που βρίσκεται μια ζωή στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας, του Ηρακλή». Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός αναγνώρισε τη στήριξη και την αφοσίωση που δείχνει η κυρία Χάιδω στην ομάδα της Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια.

Άλλο περιστατικό στον αγώνα

Πέρα από τις θετικές στιγμές, η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό είχε και ένα άσχημο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σημειώθηκε ένα περιστατικό που αφορούσε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Μπαρτζώκα, και οπαδούς του Ηρακλή.

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτέλεσε μία αρνητική νότα σε έναν αγώνα που κατά τα λοιπά προσέφερε έντονες στιγμές και συγκινήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, με την παρουσία της κυρίας Χάιδως να ξεχωρίζει.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta